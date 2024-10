Se tutte le ricariche fossero come i Superacharger…Antonio fa viaggi di migliaia di km, con spese e tempi ideali grazie alle ricariche Tesla, senza tessere o app. Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

di Antonio Pedrazzini

“S ono possessore di una Tesla Model 3 Highland dal 29 maggio 2024, ho fatto due viaggi in Ucraina, entrambi senza fare autostrada, uno di 5.000 km e l’altro di 4.200. E pochi giorni fa un viaggio di 4.850 km a Gibilterra, poi con visita ad Almería, Granada, Cordova, Saragozza e Briancon. Partendo da Milano e senza fare autostrada ad eccezione delle strade veloci spagnole. Il trucco? Affidarsi ai Supercharger Tesla, ne ho trovati anche in posti sperduti, sempre disponibili, funzionanti e con prezzi convenienti! “ .

“Il mio viaggio a Gibilterra: 4.839 km spendendo 279 euro”

“L’unica volta che ho dovuto caricare con Iberdrola, ho trovato su due colonnine di una occupata in ricarica e una rotta. Ma non si capiva che era rotta, me l’ha detto chi aveva appena finito di ricaricare. Lì dove poi sono riuscito a ricaricare (l’altro aveva finito) i prezzi erano di 0,58 al KWh, buoni tutto sommato. Mai una volta che abbia avuto difficoltà e perdipiu le ricariche sono fin troppo veloci. Ti costringono a volte a tornare per spostare l’auto mentre i tuoi compagni di viaggio sono ancora intenti a fare altro ( colazione, pranzo, spesa, wc ecc). Questo constatato dai miei compagni di viaggio. Era la prima volta che salivano su un’auto elettrica! Sono rimasti sconcertati. Hanno verificato con il loro vissuto (4.830 km in una settimana e poco più sono tanti ) che quel che si dice in giro sulla mobilità elettrica sono luoghi comuni e ipocrisie. Ho fatto 18 ricariche in viaggio e e speso 279,45 euro per fare 4.839 km“. Se tutte le ricariche…/ Prezzi equi, senza tessere né app

“ Giusto per darvi qualche dato. Fatti andando anche a 130 in Francia e 120 in Spagna, dove ho percorso quasi sempre le strade veloci che sono come un’autostrada. Ho preso anche una multa in Spagna, per aver sorpassato ai 117 dove il limite era 90 su una strada lunghissima…Questo per dire che non andavo a passo d’uomo per consumare poco! Ho usato la macchina elettrica come uso quella termica. Ora ho all’attivo più di 23.000 km e sono stracontento della scelta fatta e mai più tornerei indietro al termico. Sono anche convinto che per togliere un po’ di inquinamento dalle nostre città dobbiamo usare sempre più la mobilità elettrica. Dobbiamo fare in modo che i punti di ricarica diventino come i Supercharger, senza tessere e app e soprattutto con prezzi equi, proprio come i Supercharger! La Tesla è fantastica, la consiglio veramente a tutti …Provare per credere!Infine un ringraziamento per il vostro lavoro di informazione corretta, continuate così! “.

Risposta. Lo diciamo da anni: lo scarso successo delle auto elettriche in Italia è legato in primis l numero di auto in circolazione resterà così basso. In tutto questo i Supercharger Tesla sono una lodevole eccezione, per prezzo e velocità. Purtroppo non sono ovunque e non possono soddisfare tutte le esigenze. Lo diciamo da anni: lo scarso successo delle auto elettriche in Italia è legato in primis al caro-ricarica . Anche se poi chi gestisce le colonnine ribatte che il problema non si risolverà fintanto che iresterà così basso. In tutto questo i Supercharger Tesla sono una lodevole eccezione, perPurtroppo non sono ovunque e non possono soddisfare tutte le esigenze.