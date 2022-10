Se tutte le auto fossero elettriche, quanta elettricità servirebbe?

Se tutte le auto in Italia fossero elettriche, quanto impatterebbero sui nostri consumi elettrici? Saremmo in grado di farvi fronte? E’ una vecchia questione che Giampiero ripropone chiedendoci una stima credibile. Ricordiamo che potete inviarci le vostre domande scrivendo a info@vaielettrico.it.

“Molti affermano che qualora ogni auto sul nostro territorio fosse elettrica vi sarebbe un problema, non indifferente, con la nostra rete che non riuscirebbe a gestire il carico.

Ma quanto impatterebbe realmente la ricarica se tutte le auto nel nostro territorio fossero elettriche?

Ovviamente il tutto facendo alcune premesse, quali: non sempre si utilizza l’auto, non sempre si fanno 400km a viaggio, non sempre si ricarica, insomma, sommariamente…

Sarebbe interessante qualche stima!„ Giampiero

Proviamo a fare una stima (ma tutte le auto saranno elettriche fra più di 20 anni)

Risposta- Di stime ne circolano tante: noi ne abbiamo riportate di molto autorevoli, vedi quelle di Terna (leggi) e di assolutamente sballate, probabilmente in malafede (leggi). Ci siamo cimentati anche noi, pur consapevoli che si tratta giocoforza di esercizi approssimativi, quindi sempre discutibili e sostanzialmente inutili.

Se infatti da domani, per miracolo, ogni auto nuova immatricolata fosse elettrica, al ritmo di sostituzione di 1 milione e 800 mila-2 milioni di nuove auto elettriche all’anno ci vorrebbero almeno 20 anni per avere un parco auto totalmente elettrico. Di sicuro ne serviranno molti di più. E solo Dio sa come saranno le auto quel giorno, come si produrrà l’energia elettrica, quanta ne servirà, e come verrà distribuita.

Una previsione destinata ad essere smentita

Tanto per capirci: a metà del secolo scorso vivevano sulla Terra poco più di 3 miliardi di persone e si stimò che nel giro di pochi decenni la produzione agricola mondiale non sarebbe più stata in grado di sfamarle. Oggi siamo circa 8 miliardi e grazie a nuove tecniche di coltivazione possiamo alimentarci tutti. Idem dicasi in campo energetico: molti ricorderanno le previsioni del Club di Roma che negli anni 70 indicavano il Duemila cone l’anno in cui si sarebbero esaurite le scorte di petrolio e gas naturale. La scoperta di nuovi giacimenti, un uso dell’energia più efficiente e il debutto delle fonti rinnovabili hanno spostato avanti quella scadenza di almeno un secolo.

Ciò premesso, ecco un calcolo spannometrico che riteniamo teoricamente credibile sulla base delle tecnologie attuali.

Partiamo dai numeri dell’auto in Italia (oggi)

In Italia sono regolarmente iscritte al PRA poco più di 39 milioni di autovetture. Non esiste un dato reale sul consumo medio delle oltre 200.000 auto elettriche oggi circolanti in Italia. Tuttavia possiamo stimare un consumo medio di 15 kWh per 100 km. Noi lo abbiamo dedotto dalle esperienze nostre e dei nostri lettori e dai test sul campo di altre testate specializzate. Qui sotto, per esempio, è riportato il consumo medio reale verificato da un’autorevole rivista on line americana durante i suoi test su strada. Test, peraltro, non finalizzati a minimizzare i consumi ma a valutare l’auto nel suo complesso. Mancano all’appello, peraltro, modelli molto diffusi e a basso consumo come Dacia Spring, VW e-Up e Renault Twingo. La prima cifra indica il consumo in kWh per 100 km. Tra parentesi la percorrenza in km con 1 kWh.

11,0 (9,09) – Renault Zoe Intens R135

11,4 (8,77) – BMW i3 REx

11,9 (8,40) – Tesla Model 3 Standard Range Plus

12,0 (8,33) – Hyundai Kona Electric 64 kWh Exellence

12,3 (8,13) – Renault Megane E-Tech Electric Techno EV60 220 CV Optimum Charge

12,7 (7,87) – Renault Zoe Bose R90 Flex 41 kWh

13,1 (7,63) – Nissan Leaf 40 kWh Tekna

13,3 (7,52) – Nissan Leaf 30 kWh Acenta

13,3 (7,52) – Skoda Enyaq iV 80 Executive

13,7 (7,30) – Cupra Born 58 kW 204 CV

13,8 (7,25) – BMW iX3 Impressive

14,7 (6,80) – Tesla Model 3 Standard Range Plus

15,8 (6,33) – Tesla Model Y Long Range

15,9 (6,29) – Kia e-Soul 64 kWh

15,9 (6,29) – Fiat 500 Elettrica Icon +

16,2 (6,17) – Mercedes B 250 e Sport

16,4 (6,10) – Tesla Model S 100D

16,6 (6,02) – Mercedes EQC 400 4MATIC Edition 1886

17,0 (5,88) – Ford Mustang Mach-E Extended Range

17,2 (5,81) – Opel Corsa-e Elegance

17,2 (5,81) – Volkswagen ID.3 1st edition Max

Prendendo come parametro il dato medio di 15 kWh per 100 km (equivalente a 6,66 km con un kWh) e moltiplicandolo per la percorrenza media italiana di 12.000 km annui, il consumo annuo totale di un’auto elettrica si aggira mediamente attorno a 1.800 kWh.

Ci servirebbero 71,7 TWh di energia in più (18,2%)

Moltiplicato per 39 milioni 822 mila auto (ma 1,2 milioni sono quadricicli) arriviamo a un consumo ipotetico di 71,7 miliardi di kWh (Terawattora o TWh) all’anno. Nel 2021 il consumo totale di energia elettrica in Italia, secondo i dati Terna, è stato di 318,1 TWh. Qundi la risposta alla sua domanda è: se oggi tutto il parco auto italiano fosse elettrico il fabbisogno totale di energia elettrica salirebbe a 389,8 TWh e la quota imputabile ai veicoli elettrici sarebbe quindi il 18,2%. Rispetto alla produzione nazionale, che nel 2021 è stata di 280 TWh, la stessa percentuale salirebbe al 25,3%.

In altre parole, volendo coprire il maggior fabbisogno con la produzione interna dovremmo aumentare di un quarto la nostra capacità produttiva. E’ possibile? In vent’anni, con tutte le incognite del caso, non solo è possibile, ma è addirittura già previsto dai piani nazionali di transizione energetica che implicano un sistema totalmente basato sul vettore elettrico e una capacità produttiva più che raddoppiata.

Produrli non sarà un problema. Distribuirli sì

Tenga presente che già oggi una buona fetta della nostra capacità produttiva è inutilizzata. Nell’anno record 2008 furono prodotti in Italia 322 TWh sui 340 e rotti consumati. Quindi, se tutte le nostre centrali termoelettriche funzionassero a pieno regime saremmo già oggi in grado di coprire il 60% circa del fabbisogno teorico aggiuntivo (42 TWh su 71,7) richiesto per alimentare l’ipotetico parco auto tutto elettrico. Questo per dire che il problema non esiste proprio. O almeno, è solo una piccola parte del problema transizione elettrica su cui stanno già lavorando tecnici e decisori politici di tutto il mondo.

Ben più critiche della produzione assoluta, sarano invece lo stoccaggio e la distribuzione di un’energia che per quella data verrà tutta da fonti rinnovabili, intermittenti e non programmabili. Ma 39 milioni di batterie auto connesse alla rete non saranno il problema bensì parte della soluzione. Forniranno infatti la flessibilità necessaria a bilanciarla. Ma questa è un’altra storia.

