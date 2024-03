Se solo avessimo le tariffe di ricarica spagnole…Giovanni ci gira lo screen-shot di una ricarica Iberdrola: rispetto all’Italia prezzi molto più bassi. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Se solo avessimo le tariffe…/ Qui ricarico nelle AC a 0,35/kWh al massimo…

“Da circa un anno sono un felice possessore di una Peugeot 208 elettrica. Ottima vettura, eccellente motore e batteria, un po’ meno finiture e dotazioni ma comunque discrete. Allego uno screenshot di una ricarica che sto effettuando. Preciso che vivo all’ estero, in Spagna, ma che comunque le tariffe dell’elettricità non sono poi così diverse che in Italia. Normalmente ricarico in colonnine lente a 0.21/0,35 euro al kW, le rapide (50kW) sono tra 0.37 e 0.45 euro al kW, senza abbonamenti vari. Non ho la possibilità di caricare a casa. La disponibilità di colonne è buona, migliorerà, ma già è sufficiente. Questa mail solo per dire che se si vuole si possono abbassare le tariffe e anche di molto: spetta alle compagnie non tirare troppo la corda con i prezzi. Come lo ha fatto questa compagnia, lo possono fare anche le altre, io sono certo che con prezzi piùbassi il mercato delle elettriche decollerà. Io sono per fare meno incentivi (meno, non zero) sull’acquisto delle vetture e aiutare le compagnie elettriche con incentivi per migliorare la rete. E per abbassare i prezzi delle ricariche. Coi miei complimenti“. Giovanni Visconi

In Italia i prezzi più cari d’Europa, per la gioia dei petrolieri

Risposta. Non c’è dubbio che lo scarso successo riscosso dalle auto elettriche in Italia dipenda anche dal costo abnorme delle ricariche pubbliche. La rete più importante, Enel X, pratica prezzi di 0,69/kWh nelle AC e di 0,89-0,99 nelle colonnine in corrente continua, a seconda della potenza. Mentre Endesa, società spagnola che fa parte dello stesso Gruppo Enel, pratica in patria tariffe sostanzialmente allineate a quelle indicate da Giovanni per Iberdrola. La stessa Tesla, che pure non ha certo nella ricarica il suo business principale, applica in Italia la tariffa più alta tra i principali Paesi europei, secondo le statistiche. È un fattore molto penalizzante, sopratutto per chi vive in grandi città come Roma e Milano e non ha la possibilità di ricaricare a casa. Il paragone con il costo di benzina o gasolio perde di convenienza e gli stessi abbonamenti sono stati modificati, perdendo gran parte del loro appeal. Tutto questo, unito al fatto che il governo da tre mesi continua a promettere incentivi che non arrivano, deprime fortemente le vendite. E la lobby del petrolio esulta.