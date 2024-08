Se si guasta l’auto elettrica, i ricambi possono essere un problema. L’ennesima segnalazione arriva da Lorenzo, per la sua Renault Zoe del 2013. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Se si guasta…/ “No n si trova un cuscinetto della Zoe del 2013, che si fa?”

“Come promesso vi aggiorno. A 196.000 km la Zoe del 2013 della nostra associazione ha richiesto solo la sostituzione di un braccetto della sospensione, oltre i normali tagliandi. Ora è rimasta in panne per la rottura di… un pezzo meccanico!! Un cuscinetto della trasmissione. Il Centro Renault è oberato, se ne parla dopo ferragosto, ma hanno messo le mani avanti: sembra che non facciano più il pezzo compatibile. E mo’ che si fa? Aspetto la mazzata? Suggerimenti? Grazie!!!“. Lorenzo Cassani

Risposta. In quasi 200 mila km nessuna rottura che riguardi la parte elettrica. E questa è la buona notizia. La cattiva è che basta il minimo inconveniente per subire dei fermi-macchina insopportabili. Non è possibile che una Casa seria come la Renault non fornisca i ricambi per un’auto che ha 11 anni di vita. Lèggiamo continuamente di nuovi centri super-automatizzati in grado di assicurare qualsiasi pezzo in poche ore. Lo facciano venire dalla Francia, se serve. Ma l’auto va riparata, in tempi umani.

Consumi anomali con la mia ID.3, che fare?

“La mia Volkswagen ID.3 dopo 55 mila Km sembrava soffrire , soprattutto a 30/36 gradi, tanto che con l’1 % di batteria faceva a malapena 1 Km a 80 Km orari. Ho sempre ricaricato con la wallbox a 4 KW,ma settimana scorsa ho provato una colonnina a 90 KW: ora a 80Km orari e 36 gradi percorre 4Km con 1% di batteria. Non so se essere contento o preoccupato“. Fulvio Pensotti

Risposta. Sono consumi anomali: al di là del modo in cui si ricarica, non è possibile che una ID.3 faccia a malapena 1 km con l’1% di batteria. Serve un controllo in assistenza per capire che cosa sta succedendo.

– “È troppo presto per l’auto elettrica? Vai a benzina…”. La VIDEO-PROVOCAZIONE di Paolo Mariano