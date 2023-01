Se potessi ricaricare sempre al 100% la mia Zoe…

Se potessi ricaricare sempre al 100% la mia Renault Zoe, non penserei di tornare indietro all’ibrido. È quel che ci scrive un lettore, Ferruccio. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

“Dall’attuale utilizzo della Zoe 100% elettrica la voglia di ritornare al termico, anche se full hybrid, é notevole. Per diversi fattori, primo fra i quali il costo non regolamentato alle colonnine. Sebbene anche in inverno il costo per 100 km sia inferiore di 2 € (Enel X flat small) rispetto al full hybrid, trovo sconveniente per circa 1.000 km/mese dover continuamente ricaricare. Volendo seguire i consigli della casa costruttrice, infatti , per garantire una più lunga vita alle batterie, si consiglia di ricaricare dal 20 al 80% del valore della batteria…Ovvero si utilizza sempre il 60 % della capacità della batteria, cioè 30 kWh anziché 52 nominali! Ciò aumenta ancora di più il numero delle soste per ricarica in inverno, quando già il rendimento é il 30% in meno. Ma é propio indispensabile non caricare sempre al 100%? Ci sono dei dati disponibili in merito alla durata delle batterie con 80% e 100% di ricarica? Buon lavoro“ Ferruccio Mariani.

La nostalgia del pieno è legittima, ma è consigliabile evitare

Risposta. Il consiglio che i costruttori danno di limitare normalmente la carica all’80% è legato a due ragioni: le prestazioni di ricarica e (appunto) la longevità della batteria. Nell’ultimo 20% di riempimento la velocità di ricarica diminuisce sensibilmente e spesso non val la pena di occupare così a lungo una colonnina. A meno che, ovviamente, non si stia per partire per un viaggio che necessità di tutto il range disponibile su un’auto. In questo caso i 395 km (teorici, da omologazione) della Zoe. Nell’uso quotidiano, effettivamente, un po’ tutte le Case auto consigliano di ricaricare nell’intervallo 20-80%, ancor meglio se con colonnine in AC, più “lente” e meno potenti delle stazioni in corrente continua. Ci rendiamo conto che questo fa venire la “nostalgia del pieno“, ma a oggi le cose stanno così. E non solo è sconsigliabile il pieno. Tra le raccomandazioni dei costruttori c’è anche quella di non lasciare l’auto a lungo ferma con la batteria al di sotto del 20% (l’ideale è il 50%). Qui trovi una guida ai 7 errori da evitare caricando un’auto elettrica. E qui la risposta a un altro lettore che chiede se deve ricaricare la sua Tesla al 100%.