Se persino la Renault si stanca del consumismo…

Se persino la Renault si stacca del consumismo, un motivo ci sarà. Prova a ricostruirlo in questo articolo un esperto in materia come Alessandro Scorcioni.

di Alessandro Scorcioni*

Renaulution: elettrico, riuso, servizi. Una rivoluzione! La Renault lancia il progetto Electro Pole, parla di idrogeno, di Software Republic, di vecchie icone riviste in chiave elettrica.

Se persino la Renault…comincia a parlare di riuso

La mitica R5, per esempio, realizzata con design e materiali innovativi dentro e fuori ed attrezzata con tutte cyber-funzioni di un auto del futuro-presente. Ovviamente elettrica e “green” Auto ecologiche, belle, funzionali, popolari. E poi la Re-Factory uno stabilimento che “rimetterà in funzione 100.000 auto usate all’anno” “Ci adopereremo per rompere il ciclo del consumismo” è lo slogan. Sembra un sogno: la grande industria che accoglie l’idea di riuso, di retrofit e di economia circolare, insomma che nega il paradigma del consumismo. Che una grande Casa auto accolga questi concetti nel suo piano strategico è una notizia entusiasmante. Infatti i costi del retrofit verrebbero certamente mitigati con un approccio industriale e “di serie”, rendendo interessante l’operazione a una grande platea di clienti.

Se persino la Renault…ha interesse che l’auto duri

Ma perché questo venga proposto da una grande casa si fatica a capirlo. Va ovviamente contro l’interesse di vendere auto nuove. Una possibile lettura che trapela dalle parole di De Meo, può essere quella di un cambio di strategia. Il prodotto diventa “funzione” e non più “cosa”. La Renault allora progetta di diventare un “provider di mobilità” non più solo un costruttore di automobili? Un provider di mobilità fornisce il mezzo in senso lato quindi: energia, veicolo, servizi, informazioni. Ovvero fornisce ciò che serve per soddisfare una esigenza di spostarsi, senza altri pensieri. Una versione evoluta del car-sharing che libera l’utente dal possesso ed è basato su concetti nuovi come il pay-per-use. La visione è vincente e ci sono già molti esempi di successo in altri settori. Questo spiegherebbe il senso della Re-factory: se l’auto è parte di un sistema di noleggio, l’interesse è che duri più possibile, per ammortizzare maggiormente i costi.

E finalmente l’elettrico alla portata di tutti

Ma nel progetto Renault vi è un ulteriore prospettiva, laterale, ma non di minore importanza: una strategia che sposta l’elettrico verso i modelli più popolari.Questo sdoganerebbe finalmente la propulsione elettrica dal dover essere prestazionale per giustificare i propri listini (vedi Tesla ,ma anche molti modelli delle grandi case). È evidente infatti che i limiti dell’elettrico rispetto al termico sono sempre più sfumati. Ma soprattutto sono sempre più sfumati la diffidenza e le barriere culturali degli utilizzatori. Noi una R5-Prototype in città la guideremmo volentieri. Magari pagandone soltanto l’uso e senza i soliti pensieri della trafila parcheggio-ricarica-manutenzioni-bolli-burocrazia.

* L’ing. Scorcioni, modenese, docente e imprenditore in proprio, è un grande esperto di retrofit e di batterie per auto-trazione, settore nel quale opera da lungo tempo. Qui uno dei suoi articoli scritti per Vaielettrico.it: “Rigenerare le batterie stanche, questo serve”