Se non ti informi non risparmi, ma è semplice…

Se non ti informi non risparmi nelle ricariche, ma è semplice. Michele racconta i vantaggi del suo passaggio da una Toyota ibrida a una VW elettrica. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Se non ti informi manchi le offerte migliori

“Ciao, scrivo in risposta al vostro articolo su quanto ci costa veramente la ricarica. Non ho ancora una wallbox (lascio l’auto nell’autorimessa in attesa dei lavori per installare le wallbox condominiali). Ma anche ricaricando solo alle colonnine pubbliche, sto risparmiando tantissimo. Uso l’abbonamento Atlante: costa 9,99 €/mese (si ripaga con una sola ricarica da 40 kWh) e mi fa pagare l’energia 0,49 €/kWh. Però, grazie al 50% di cashback che mi torna indietro come credito, di fatto spendo 0,24 €/kWh netti. A giugno ho preso una VW ID.3 da 59 kWh. In 4 mesi ho percorso oltre 5.000 km con un consumo medio di 15 kWh/100 km. Questa estate ci ho fatto persino un viaggio dalla Puglia all’Austria e ritorno: esperienza ottima in autostrada appoggiandomi ad Atlante e Free To X. Sfruttando app giuste per risparmiare, come Electroverse, EVDC o la stessa Atlante).

Spendo un centinaio di euro al mese in meno

Prima avevo una Toyota C-HR Hybrid che faceva i 16 km/l di media con guida predittiva. Sui 1.300 km che percorro in media al mese, prima spendevo tra i 145 € (con benzina a 1,80 €/litro) e i 165 € (benzina a 2,00 €/l). Ora, tra energia a 0,24 € e abbonamento, spendo circa 60 € al mese. È vero che se non ti informi il risparmio non lo trovi, ma basta cercare un attimo e scegliere il gestore giusto: anche senza presa a casa, sto risparmiando circa 100 euro netti solo di “carburante”. Senza contare l’assicurazione quasi dimezzata e la manutenzione. Tant’è che la C-HR prima di venderla mi ha fatto un bello scherzo molto costoso a causa della presenza di cloro nella benzina. Cosa che mi ha spinto ad acquistare un’auto elettrica. Grazie”. Michele

Risposta. Che dire? Solo che l’esperienza di Michele conferma che ora non solo le ricariche costano meno dei rifornimenti di benzina. Ma anche che la mantenimento dell’auto, tra tagliandi e riparazione guasti, è decisamente meno onerosa.