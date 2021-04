Se non parte l’auto elettrica…a me è successo

Se non parte l’auto elettrica, che si fa? A me è successo, con la Volkswagen ID.3. Farla partire a spinta non si può… E allora entra in gioco il Servizio Clienti.

Se non parte l’auto elettrica: il selettore non va in “Drive”

Di ritorno all’auto dopo averla lasciata parcheggiata per una decina di ore, sono salito a bordo, ho premuto il pedale del freno e e ho girato il selettore su “D”. Ma con mia sorpresa, nulla è accaduto. L’auto non voleva saperne di entrare in Drive, e nemmeno in R (la retromarcia). Non mi era mai capitato prima. Ho pensato di non aver premuto abbastanza a fondo il pedale del freno e ci ho riprovato, ma nulla. Sono sceso dall’auto, l’ho chiusa, ho atteso per qualche minuto e ci ho provato nuovamente. L’auto non dava errori di alcun tipo, ma non c’era modo di portare il selettore su Drive e muoverla.

Ho abbandonato l’idea di poter tornare a casa con la mia auto e ho chiamato il Servizio Clienti spiegando il problema. Il servizio è attivo 24 ore su 24 e fornisce il supporto di mobilità su tutto il territorio europeo. L’operatore, molto gentile, mi ha chiesto se avessi bisogno di un taxi per rientrare a casa. Ho declinato e preferito chiamare un amico che è passato a prendermi poco più tardi.

Se non parte l’auto elettrica…entra in gioco il Servizio Clienti

Dal Servizio Clienti mi è stato chiesto anche se l’auto era in sicurezza (lo era, nel parcheggio di casa di un’amica). O se volessi farla recuperare immediatamente da un carro attrezzi. Ho preferito farla prelevare il mattino successivo, in modo che venisse portata direttamente in un’officina Volkswagen. Senza passare per un deposito. Spesso ci si dimentica che un prodotto è fatto anche del Servizio Clienti che c’è dietro. E che, in caso di un problema con l’auto, può fare la differenza tra ritrovarsi di punto in bianco a piedi o continuare a muoversi come se nulla o quasi fosse successo. Volkswagen, forse consapevole dei rischi connessi a un prodotto nuovo e complesso come la ID.3, si è organizzata con un servizio assistenza dedicato e ancora più attento. Abbiamo avuto modo, nostro malgrado, di testarlo personalmente. Ho lasciato le chiavi alla mia amica e l’indomani ho contattato il Servizio Clienti per richiedere il recupero dell’auto. Per i veicoli full electric della famiglia ID è un servizio dedicato.

Miracoli della tecnologia? O bizze dell’elettronica?

Hanno preso immediatamente in carico la richiesta, inviandomi un link con cui visualizzare la posizione GPS del carro attrezzi. Peccato che questo lo segnalasse presso il luogo del recupero ancora prima che arrivasse effettivamente. Ma poco male. Nel giro di circa 40 minuti, il mezzo è arrivato.Nel frattempo però, altra sorpresa. La mia amica, al mattino è salita a bordo dell’auto e ha provato a muoverla. Beh, l’auto, con mio enorme stupore, è partita regolarmente, come se nulla fosse. Ma ho pensato di consegnarla comunque al carro attrezzi. Volevo che venisse verificata dall’officina Volkswagen. Ma un’ipotesi l’ho formulata.

La sera prima, mentre attendevo che mi venissero a recuperare, ho notato la notifica di un aggiornamento software disponibile. A partire infatti dal più recente up-grade effettuato presso l’officina Volkswagen, mi è stato spiegato che avrei potuto lanciare i successivi direttamente dall’auto. Quindi, nell’attesa ho pensato di provarci e così ho fatto. Ho lanciato l’aggiornamento, senza riuscire a vederne la conclusione. Quando al mattino l’amica mi ha detto che l’auto partiva, sul momento non ho pensato all’aggiornamento.

E se fosse l’aggiornamento software…? La VW indaga

Più tardi, però, ci ho riflettuto: e se l’aggiornamento fosse terminato più tardi, durante la notte, e avesse posto rimedio all’errore che si era generato?Quando l’auto è arrivata presso l’officina Volkswagen, sono stato immediatamente contattato. Ho spiegato l’accaduto e l’officina ha voluto verificare approfonditamente l’auto, dato che in casi come questo viene immediatamente coinvolto anche il costruttore. Mi hanno pertanto offerto di ritirare un’auto di cortesia (gratuita). E comunicato che mi avrebbero aggiornato non appena possibile sui tempi di gestione della “eventuale” riparazione (l’auto ora apparentemente non ha nulla che non va). Ho ritirato nel pomeriggio una nuovissima VW T-Cross con la quale ho continuato a muovermi nel week end. Organizzazione ineccepibile, direi. Se proprio proprio volessimo essere pedanti, diremmo che disturba un po’ lasciare un’elettrica per una a benzina, anche se solo per qualche giorno… ma non vogliamo. Vi aggiorneremo sugli sviluppi appena possibile!