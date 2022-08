Se non faccio i tagliandi, la garanzia sulla batteria vale ugualmente? Sono in tanti a chiederselo. E un lettore, Enrico, ha pensato di togliersi il dubbio e di toglierlo anche a tutti noi. Chiedendo a Volkswagen una risposta definitiva.

Se non faccio i tagliandi…? La domanda a Volkswagen

I costi di manutenzione ordinaria di un’auto elettrica sono notoriamente molto più bassi rispetto a quelli di un’auto termica. In moltissimi casi non c’è sostanzialmente quasi nulla da fare. Ma, nel periodo di garanzia dell’auto, ai fini della validità della stessa, è necessario provvedere comunque. Si tratta quasi sempre di una serie di controlli visivi e della sostituzione del filtro abitacolo. Al costo medio di 150 euro (ma ovviamente dipende dal modello). Proprio per questo motivo, più di un automobilista si è chiesto: e se quando termina il periodo di garanzia dell’auto (generalmente due anni), smetto di far eseguire i tagliandi? La garanzia più importante, quella sulla batteria (in media 8 anni e 160.000 km) vale ancora? O sono obbligato a continuare a farli, pena la decadenza? Enrico, che guida una Volkswagen E-Golf del 2019, lo ha chiesto, a mezzo PEC, direttamente a Volkswagen.

La risposta di VW: la garanzia decade solo se…

La domanda, per la precisione, è stata questa: “…se non vengono eseguiti i tagliandi ufficiali o comunque non vengono eseguiti tagliandi che mantengono la garanzia dell’auto, si perde la garanzia sulla batteria? “. Il lettore ha ovviamente allegato tutti i propri dati e una copia del libretto, rivolgendo un quesito molto specifico. In prima istanza Volkswagen ha risposto invitando Enrico a di contattare telefonicamente il Servizio clienti al numero verde. Su insistenza del lettore a ricevere una risposta puntuale, vista la puntualità della domanda, il chiarimento è stato il seguente: “…la garanzia, sia essa contrattuale o estesa o dei componenti ad alto voltaggio, rimane in essere a meno che un’eventuale anomalia al prodotto non sia riconducibile alla ritardata, mancata o errata manutenzione del mezzo …E a oggi per la batteria HV il Costruttore non prevede manutenzione”.

Quindi anche se non faccio i tagliandi è tutto ok

IN SOSTANZA QUINDI: sì, la garanzia sulla batteria di trazione vale lo stesso, anche se non faccio i tagliandi. Visto che per le celle non è prevista manutenzione, a meno che la batteria venga manomessa, la garanzia vale indipendentemente dalla validità della garanzia di base dell’auto. Questa informazione farà evidentemente felici quanti ritengono di non voler eseguire tagliandi a lungo termine, su un’auto che ha davvero poche parti soggette a usura. Certo, non va dimenticato che una corretta verifica e manutenzione dell’auto è comunque alla base della sicurezza. E che le verifiche effettuate in fase di revisione andranno ad accertare il rispetto di uno standard minimo di affidabilità, sotto tutti gli aspetti. E anche per conoscere, direttamente dalla Casa, informazioni preziose come la capacità residua della batteria.

