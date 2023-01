Se ne va Toyoda, nemico carissimo dell’elettrico. Il timone della Toyota passa nelle mani dell’attuale capo di Lexus, Koji Sato: cambierà la strategia?

Se ne va Toyoda, “per promuovere il cambiamento”

Akio Toyoda, 66 anni, è il nipote del fondatore dell’azienda ed è da sempre un fautore dell’ibrido, molto critico nei confronti della svolta elettrica propugnata dai concorrenti. Ora ha deciso di farsi da parte, anche se non del tutto: la guida operativa passerà dal 1° aprile a Sato, lui manterrà la presidenza. Spiegando che “per promuovere il cambiamento in Toyota, ho deciso che è meglio per me sostenere un nuovo CEO, mentre io divento presidente“. Ma quale cambiamento? Non è mai facile decifrare le parole dei top manager giapponesi e anche quel che ha detto Sato è piuttosto ermetico: “Vorremmo dimostrare l’impegno per rendere le auto migliori attraverso azioni e prodotti concreti. Come l’accelerazione del passaggio all’elettrificazione e l’impegno nella produzione di automobili che rispondano a diversi valori e bisogni locali“.

Ancora ibrido e idrogeno nel futuro, ma con più elettrico

Non sono certo parole di rottura: si continua a parlare di elettrificazione (in cui ci sta l’ibrido e anche l’idrogeno), non di elettrico. E di “bisogni locali“, sottolineando che certi mercati non sono maturi per le auto a batterie. Ma probabilmente è finita l’epoca del muro contro muro e dei toni duri usati da Toyoda in più occasioni. Anche con azioni di lobby negli Stati Uniti piuttosto spregiudicate. Comunque la si pensi, l’elettrico è ormai una realtà a livello globale, con costruttori come Tesla che in pochi anni sono passati da zero a 1,3 milioni di auto vendute. E marchi come Toyota e Lexus non possono restare ai margini di un mercato che cresce anno dopo anno. I modelli lanciati finora, tra cui il Suv bZ4X, hanno avuto un’accoglienza molto fredda e c’è un grande lavoro da fare. È verosimile, dunque, che Sato si dedichi alla costruzione di una gamma elettrica degna della fama di Toyota e che i toni cambino. Anche perché non è facile vendere auto elettriche mentre si continua a dire che l’ibrido è molto, molto meglio.