Se ne va Boeckl, l’uomo delle batterie in Stellantis. Lascia dopo quasi 8 anni per un nuovo incarico in Inghilterra, in una fase in cui il gruppo italo-francese punta più sull’ibrido che sull’elettrico.

Se ne va Boeckl: prima il lavoro in Maserati, poi il gruppo

In Stellantis il tecnico austriaco ha ricoperto fino a tutto il 2025 il ruolo di Global director for battery pack engineering. È stato lui stesso a dare la notizia della sua uscita con un post su LinkedIn: “ Dopo quasi 8 anni entusiasmanti di lavoro con persone straordinarie, prima in Maserati, poi in Stellantis, prendere la decisione di lasciare non è stato affatto facile. Ma ho sentito che era il momento giusto per fare un altro passo nel mio percorso professionale. A partire dal 2018 in Maserati, è stato un onore costruire e guidare il team di propulsione elettrica a Modena. Un gruppo di ingegneri eccezionalmente talentuosi che stanno plasmando il futuro elettrico delle auto ad alte prestazioni. Con Granturismo, Grecale e Grancabrio Folgore, Maserati lanciò i primi veicoli 100% elettrici provenienti dalla Motor Valley italiana“.

“Lanciavamo circa dieci batterie nuove o aggiornate all’anno…”

Poi il passaggio nel gruppo, con una fase in cui l’elettrico (ancora in epoca Tavares) sembrava la priorità: “Successivamente, dopo la fusione FCA-PSA, ho avuto il privilegio di guidare il team Global Battery Pack di Stellantis. Formando un’unica organizzazione globale che ha collaborato su oltre 60 batterie per 14 marchi in tutto il mondo. Negli anni di massimo livello, lanciavamo circa dieci batterie nuove o aggiornate all’anno. Una vera testimonianza di lavoro di squadra e impegno. Dal profondo del cuore, grazie per le incredibili esperienze e la collaborazione, sia professionale che personale“. Prima di approdare in Maserati e poi in Stellantis, Boeckl aveva lavorato in Bmw e Volkswagen Group.

2035, ma che cosa hanno da festeggiare i nemici dell’elettrico? Guarda il VIDEO

– Leggi anche / Autonomia e batterie: l’Antitrust detta le regole a Stellantis, BYD, Tesla e VW