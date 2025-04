Se la moto è elettrica anche una multa fa notizia

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Tolleranza zero a San Lazzaro di Savena, provincia di Bologna, per due giovani pescati a viaggiare in moto senza patente e senza casco: 6.500 euro di multa e sequestro del veicolo. La sanzione di legge, insomma. Cosa c’è di strano o di eclatante, ci chiederete?

Beh: la moto era elettrica. E grazie a questa “aggravante” la notizia ha meritato un roboante comunicato ufficiale corredato da due foto, diffuso dall’ufficio stampa comunale via mail a tutta la cittadinanza.

Come le allerte rosse per il maltempo e gli avvisi di evacuazione diramate mesi fa a seguito delle alluvioni nel bolognese. Pugno di ferro sì, ma solo con le moto elettriche? Avrebbero fatto altrettanto se si fosse trattato di un normale cinquantino?

Il comunicato ci informa che «gli agenti della Polizia Locale di San Lazzaro li hanno fermati sulla via Emilia, all’altezza dell’incrocio con via della Fornace». E che «il mezzo è stato sequestrato».

I due giovani, «uno appena maggiorenne e l’altro minorenne» ma «entrambi residenti a San Lazzaro» – non è specificato se si tratti addirittura di immigrati o di italiani “di seconda generazione” – «sono stati sorpresi a scorrazzare senza casco e senza patente per il centro di San Lazzaro a bordo di un motociclo da enduro elettrico privo di targa».

Gli agenti, prosegue il comunicato dettagliando i particolari di questa brillante operazione, «hanno scoperto che il motociclo elettrico sul quale viaggiavano non era stato immatricolato e quindi sprovvisto di targa». In più «il veicolo non aveva copertura assicurativa».

Da parte sua, la redazione di Vaielettrico non può far altro che complimentarsi con gli agenti per aver smascherato questa pericolosa baby gang di motociclisti elettrici. Bravi, bis!

Guarda anche il VIDEO Settimana Elettrica

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-