Se i miei calcoli son giusti, passo alla Megane elettrica. Che ne dite?

Se i suoi conti sono giusti, Mauro passerà da una Renault Megane diesel e una Megane elettrica. Gli basterebbe anche fare un pari e patta. Perciò chiede il conforto dei nostri lettori. Chi si fa avanti? Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Dal diesel all’elettrico risparmierei 1.000 euro all’anno: faccio bene? Cosa ne pensate?

“N on sono un possessore di auto elettrica ma mi sto attrezzando per esserlo.

Leggo con piacere i vari articoli che pubblicate ma trovo troppo spesso aspetti analizzati solo parzialmente e le opinioni dei lettori sono sempre delle faide!

Provo a riportarvi quello che ho iniziato a fare, le mie personali analisi dei costi/benefici e una mia personale conclusione.

Vivo in Romagna, ho comprato e ristrutturato casa con il 110%. Ho 7kW di fotovoltaico, 18kw di accumulo e la colonnina di ricarica. Questo impianto con i costi gonfiati dal 110 mi è costato circa 36.000€ e a grandi linee ne ho pagati di tasca mia poco più di 6.000€. Li ammortizzerò in meno di 4 anni avendo installato anche il riscaldamento a pompa di calore. Quindi ricado in quella fascia di fortunati che potrebbero ricaricare gratuitamente l’auto a casa per 6-8 mesi all’anno.

Percorro quotidianamente circa 80km per andare a lavorare e i viaggi oltre i 500km sono pochi in un anno.



I conti della mia Megane diesel

Fino ad oggi ho avuto sempre diesel 1.5 Renault, Megane EDC per la precisione, acquistata a 14.500€ nel 2018 con 1 anno di vita e 7.000km.

Ad oggi ho percorso ulteriori 143.000km e ho fatto ogni anno il tagliando presso Renault (6 tagliandi totale 2.530€ (l’ultimo con cambio cinghia distribuzione) al prossimo tagliando dovrò sostituire anche i dischi dei freni, gomme estive e invernali 1.720€ acquisto più spese di cambio stagionale).

Bollo sono circa 1.350€ (circa 220€ annui) e assicurazione con furto e incendio senza casco sono circa 4.500€ (i primi anni oltre 800€ ora meno di 600€).

Ad oggi sono pienamente soddisfatto, mai un problema, consumo medio oltre i 20km/l. Stima costo carburante circa 12.500€ (contando che ci sono stati periodi in cui i costi erano andati alle stelle). Se vendessi oggi l’auto potrei realizzare circa 6.500€.

Totale 6 anni = 14.500+2.530+1.720+1.350+4. 500+12.500-6.500 = 30.600€ (5.100€ annui)

…e quelli della Megane elettrica Se oggi acquistassi una Megane EV60 la pagherei usata 26.000€ con circa 30-50 mila km.

In 6 anni percorrendo gli stessi 143.000km spenderei (a detta di tanti ma vorrei averne la certezza) molto meno nella manutenzione, diciamo 900€, stessa cifra per il cambio gomme 1.720€ (anche se mi risulta essere maggiore sia il costo delle gomme per EV che l’usura).

Per quanto riguarda il costo dei rifornimenti, diciamo che io riesca ad organizzarmi veramente bene e il 60% lo autoproduco e il restante 40% (40% di 143.000km = 57.200km) lo acquistassi 0.30€/kW, assumendo di utilizzare 16kWh/100km dovrei acquistare 9.152kW moltiplicati 0,30€ spenderei circa 2.750€.

Bollo assumo di non spendere nulla quindi 0€ e di assicurazione di spendere lo stesso prezzo della vecchia Megane (costo minore RCA ma maggiore furto e incendio) pari a 4.500€. Presumo di poter vendere l’auto tra 6 anni a circa 11.000€ (valore del quale non ho alcuna certezza).

Totale 6 anni = 26.000+900+1.720+4.500+2.750- 11.000 = 24.870€ (4.145€ annui)

Quindi nell’ipotesi migliore (esposta sopra) potrei risparmiare circa 1.000€ all’anno, più realisticamente (o pessimisticamente) farei una patta.

Se queste mie ipotesi fossero vere (attendo i vostri commenti) non avrei dubbi, passerei senz’altro all’elettrico „ . M.T.

Scommettiamo che risparmierà di più?

Risposta- Premesso che alcuni suoi passaggi, Mauro, non ci sono chiari – ma ne parleremo dopo – ci limitiamo a dire che il suo caso d’uso è di gran lunga quello più favorevole al passaggio all’auto elettrica. Il risparmio da lei calcolato è molto prudenziale. Saremmo pronti a scommettere che nei fatti sarà sensibilmente superiore. Chiediamo conferma ai lettori, in particolare a chi già guida una Renault Megane elettrica.

Inoltre aggiunga la comodità di poter ricaricare a casa, senza perdere più di un minuto a ricarica, il piacere di guida e la non trascurabile soddisfazione di viaggiare senza emettere CO2 e gas di scarico nocivi.

Veniamo a quello che non ci è chiaro:

a) Tutti i prezzi delle auto, termiche comprese, sono sensibilmente aumentati negli ultimi anni. E’ molto probabile, quindi, che oggi non troverebbe più una Megane diesel di un anno e con soli 7.000 km al prezzo di sei anni fa; aggiungeremmo 2 o 3 mila euro. Cosa ne dice?

b) Con qualsiasi elettrica può scordarsi la sostituzione delle pastiglie e ancor di più dei dischi dei freni. Una spesa che lei non ha calcolato, ma non sarà mai inferiore ai 1.000 euro.

c) Non ci risulta che la polizza furto incendio per una elettrica sia superiore rispetto a un’auto diesel o benzina. Anzi, molto spesso, il passaggio fra termico ed elettrico comporta un calo del premio RC Auto.

Le vostre auto usate in vendita ora le proponiamo anche sul nostro canale YouTube. Ma potete essere voi a illustrarle mandando un breve video a info@vaielettrico.it



– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –