Se aumentano le ricariche anche a casa, dopo quelle alla colonnina …Lanfranco è deluso da un trend che doveva essere al calo e invece va in direzione opposta. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Se aumentano le ricariche, con le tariffe a scaglioni, è una persecuzione. O no?

“Leggo su diversi quotidiani che il Governo si appresta a varare nei prossimi giorni un decreto che prevede la tariffazione a scaglioni dei consumi domestici di energia elettrica. Modellandola sulla base di quanto già previsto sui consumi idrici. Ovviamente, poiché le ricariche casalinghe si sommano ai normali consumi domestici, questa scelta equivale ad applicare gli scaglioni massimi alle ricariche elettriche. Incrementando di conseguenza il costo di esercizio. Da un lato, quindi, si aumentano le tariffe alle colonnine anche in abbonamento, dall’altro si aumentano per decreto i costi per le ricariche a casa. Immagino che, successivamente, qualche analista dirà che l’auto elettrica è meno conveniente delle auto termiche sotto il profilo dei costi di utilizzo. Mi sembra che il contrasto allo sviluppo della mobilità elettrica non conosca limiti...“. Lanfranco Gioia

Trovare l’abbonamento giusto sembra la soluzione più logica

Risposta. Il problema è stato sollevato anche dai media televisivi, per esempio da Sky TG24. Evidenziando proprio che le tariffe a scaglioni di consumo rischiano di penalizzare fortemente chi si è attrezzato per ricaricare a casa. Vedremo esattamente che cosa deciderà il governo, ma l’impressione è sempre più che gli automobilisti elettrici siano figli di un dio minore. In balia di decisioni inaspettatamente punitive, mentre invece nel resto d’Europa si fa di tutto per incentivare l’acquisto di EV. A noi sembra che gli abbonamenti, per quanto rimodulati e in parte aumentati, restino l’unica ancora di salvataggio per contenere le spese. Certo, hanno qualche inconveniente, come la necessità di calcolar bene i consumi attesi, per acquistare il pacchetto giusto, senza pagare kWh che poi non si consumano. E chiaramente devi avere una colonnina di riferimento. C’è poi l’alternativa di organizzarsi per auto-produrre l’energia da fotovoltaico, ma è una scelta certo non percorribile da tutti gli italiani.