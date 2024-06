Se anche le elettriche occupano le colonnine…

Se anche le elettriche occupano abusivamente le colonnine di ricarica…Christian condivide la sua delusione, in questo caso per un’ibrida plug-in. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Se anche le elettriche…/ A me è capitato con una plug-in: ho lasciato questo biglietto…

“C omplimenti per il sito, vi leggo ormai da anni con piacere. Vi scrivo per segnalare l’ennesimo comportamento scorretto di occupazione abusiva delle colonnine. La differenza questa volta è che l’auto incriminata è una Hyundai Ioniq plug-in, il cui proprietario, dopo aver caricato, non ha spostato l’auto. Giusto per dire che i maleducati ci sono ovunque, anche tra gli utilizzatori delle colonnine stesse! I vigili, interpellati, non sono intervenuti, giudicando la cosa meno urgente delle rimozioni forzate che stavano facendo per una festa di paese. E allora, ho deciso io stesso di ‘multare’ simbolicamente l’occupante, giusto per non lasciare completamente inosservata la questione. Saluti! “. Christian

È capitato anche a noi in quel di Riccione…

Risposta. È capitato anche a noi non più di 24 ore fa in quel di Riccione. Dovendo ripartire, abbiamo controllato se era libera la Be Charge in DC che si trova nel piazzale della stazione, comodissima. Sulla app entrambi gli stalli disponibili. Essendo vicinissimi, siamo partiti arrivando lì in non più di 3-4 minuti, trovandoci in questa situazione. Una Polestar stava arrivando in quel momento e il proprietario ha occupato uno stallo. Nell’altro era parcheggiata una Zoe non in ricarica. Da notare che nella zona c’erano in quel momento tantissimi parcheggi liberi. Abbiamo aspettato qualche minuto e chiesto in giro, ma del proprietario nessuna traccia. Mentre il proprietario della Polestar si è offerto di chiamare la Polizia Locale per chiedere un intervento. Abbiamo atteso un quarto d’ora poi, dovendo ripartire, ce ne siamo andati a ricaricare altrove (in autostrada). Ricordiamo per l’ennesima volta che che non stanno effettuando la ricarica. O se hanno completato da oltre un’ora l’operazione“. Come si faccia ad accertarlo, resta un mistero. È capitato anche a noi non più di 24 ore fa. Dovendo ripartire, abbiamo controllato se era libera lache si trova nel piazzale della stazione, comodissima. Sulla app entrambi gli stalli disponibili. Essendo vicinissimi, siamo partiti arrivando lì in non più di 3-4 minuti, trovandoci in questa situazione. Unastava arrivando in quel momento e il proprietario. Nell’altro era parcheggiata. Da notare che nella zona c’erano in quel momento tantissimi parcheggi liberi. Abbiamo aspettato qualche minuto e chiesto in giro, ma del proprietario nessuna traccia. Mentre il proprietario della Polestar si è offerto diper chiedere un intervento. Abbiamo atteso un quarto d’ora poi, dovendo ripartire, ce ne siamo andati a ricaricare altrove (). Ricordiamo per l’ennesima volta che il Codice della Strada prevede la multa “anche per gli stessi veicoli elettriciO se hanno completatol’operazione“. Come si faccia ad accertarlo, resta un mistero.