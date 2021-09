Scuter, Aura, Zero, camioncino solare…4 progetti di rottura

Scuter, Aura EV, Zero e un altro camioncino solare: l’elettrico libera la creatività, con un fiume di nuovi progetti. Eccone quattro, a voi giudicare se…

Scuter, via di mezzo tra l’auto e lo scooter

Partiamo da un progetto italiano, nato a Roma nel 2015: si chiama Scuter, un veicolo progettato appositamente per lo sharing. Una via di mezzo tra macchina e scooter, un tre ruote della classe L2e che non richiede l’uso del casco (si usa la cintura di sicurezza). E che vuole prendere il meglio delle 4 tipologie di veicoli oggi usati per lo sharing:

sicuro e comodo come una macchina,

facile e agile come uno scooter/bike/monopattino.

elettrico con 100 km di autonomia,

con 100 km di autonomia, tecnologico (brevetti per la ruota sterzante anteriore, sensori di predictive management), con design già depositato in Europa.

Inizialmente si punta su clienti B2B, come appunto aziende di sharing e delivery urbano. Il progetto Scuter è già stato validato da prima una raccolta di capitali, ora sono disponibili 625 mila euro per un nuovo aumento. Il CEO è uno dei fondatori, Gianmarco Carnovale.

Scuter e…/ Aura EV, il rodaste made in England

Tutt’altro progetto è Aura EV, il concept di un rodaste elettrico nato in Inghilterra da un gruppo di aziende come Astheimer, Potenza Technology, BAMD Composites, Conjure e Spark EV, per immaginare e mettere su ruota un roadster elettrico. Scocca in una non specificata fibra naturale, è dotato di due pacchi batteria da 44 kWh, uno sotto il pianale, l’altro sotto il cofano anteriore. L’autonomia dichiarata è tutt’altro che disprezzabile, 643 km. Per ora l’Aura EV è una vetrina di soluzioni tecniche innovative, tra cui “un programma di gestione della batteria e dell’autonomia con una precisione del 99,5%” messo a punto da Park. Non si parla di progetti di produzione, ma chissà…

Un’altra Zero (macchinetta) in arrivo dagli States

Chi invece è pronto per commercializzare il suo progetto è l’americana Eli Electric Vehicle con la sua Zero. È una macchinetta a due posti vista come come concept al CES di Las Vegas 2017. Una concorrente diretta di veicoli che si guidano a 16 anni (con patente), come la Ami e la Twizy o l’italo-cinese YoYo. O la Tazzari, che pure si chiama Zero… Progettata a Los Angeles e prodotto in Cina, sarà disponibile per la vendita entro poche settimane in 13 paesi europei, con omologazione L6e e velocità limitata a 45 km/h. Misure: lunghezza 225 cm, larghezza 138 cm, con bagagliaio da 160 litri. Motore da 4 kW di potenza. Due le batterie disponibili: la prima, da 5,8 kWh, assicura 80 km di autonomia, la seconda, 8 kWh, consente di arrivare fino a 110 km. I prezzi dovrebbero aggirarsi sui 13 mila euro.