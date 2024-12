Scott Patron eRide: nel 2025 arriva l’Abs

Due versioni rinnovate di Scott Patron eRide in arrivo nel 2025 e un totale di sei equipaggiamenti differenti. La novità maggiore è il sistema frenante Abs di Bosch.

Scott Patron eRide: differenze tra modelli

Torna Scott con la Patron eRide 900. Parliamo di un modello ormai iconico dell’azienda svizzera, ma completamente rinnovato e con novità sostanziali. Si parte dal modello standard con forcella da 150mm e la variante ST che invece ha forcellone da 170mm. In tutto gli allestimenti sono sei, tre per ogni versione. I prezzi partono da 6.899 euro. Abbiamo dunque 900 Tuned, 900 RC e 910 ST con forcella da 170mm, ammortizzatore da 150mm.

Mentre 900, 910 e 920 montano forcella da 150mm, ammortizzatore da 150mm. L’altra piccola differenza è nelle gomme: Patron con forcella da 170mm usa gomme leggermente più strette. SUll’anteriore Schwalbe Magic Mary e sul posteriore Explore da 29×2.5” al posto delle Maxxis Forekster da 29×2.6”. Entrambe le versioni però sono mosse dal motore Bosch Performance Line CX di 5ª generazione.

Tre tipi di telaio

Rispetto alle precedenti versioni Patron il telaio è stato ridisegnato per ottenere linee pulite, come era già avvenuto qualche mese fa con il modello da città Silence. Ma anche come detta la volontà del mercato virato ormai sulle geometrie più sobrie possibili. A seconda degli allestimenti troviamo tre configurazioni: telaio completamente in carbonio, carbonio per il triangolo principale e alluminio per il carro posteriore, oppure struttura completamente in alluminio. Si può anche cambiare l’inclinazione dell’angolo sterzo di +/- 0,6 gradi.

Secondo Scott le geometrie della nuova Patron eRide sono state progettate per dare sicurezza e agilità nelle discese, consentendo al contempo una salita efficiente grazie all’assistenza fornita dal motore. Entrando nel dettaglio, per un modello in taglia M, troviamo un reach di 459,3 cm per la versione eRide 900 e di 448,3 cm per la eRide ST. Parlando di angoli, troviamo uno sterzo inclinato a 65,8° e un piantone da 77,2° per la versione eRide 900, mentre sulla eRide ST troviamo un’angolo sterzo più aperto di 64,9° e un piantone seduta di 76,3°.

Abs la vera novità di Scott Patron eRide

Il sistema ABS Pro di Bosch è presente su entrambe le versioni con l’allestimento top di gamma, con ruota fonica e un piccolo modulo montato sullo stelo della forcella. Si tratta di un dispositivo che in caso di una brusca pinzata sull’anteriore impedisce alla ruota di bloccarsi. Nelle discese più ripide, invece, può ridurre gli “over the bar”, ossia i ribaltamenti in avanti grazie alla presenza di un sensore sulla ruota posteriore che “capisce” quando si sta sollevando eccessivamente da terra.

Andando nello specifico del sistema ci sono due modalità di funzionamento: ABS Trail Pro e ABS Race. Nel primo caso è attivo il sensore sulla ruota posteriore per evitare il ribaltamento. Ma nel secondo caso è disattivato così da permettere alla ruota posteriore di sollevarsi da terra e consentire ai bikers esperti di potere fare un nose press nelle curve strette o fare derapare il posteriore per ingressi in curva più veloci.

Anche il motore è Bosch

Bosch Performance Line CX da 85 Nm aggiornato alla quinta generazione è quello che utilizza Scott per le sue Patron eRide 2025. Il propulsore è montato parallelamente al terreno e non in posizione verticale come sulla precedente versione. Per proteggerlo dagli impatti con gli ostacoli troviamo una robusta piastra paramotore derivata dalle moto da cross. È alimentato da una batteria da 800 Wh, che all’occorrenza si può rimuovere e sostituire con quella più piccola e leggera da 600 Wh, offerta come optional nel catalogo accessori della casa.

In entrambi i casi è possibile utilizzare il range extender Power More da 250 Wh per incrementare l’autonomia, portando la capacità totale a ben 1050 Wh. Per garantire sempre il giusto controllo, la nuova Scott Patron eRide è dotata del display Kiox 300 e del Bosch Mini Remote che semplifica la selezione delle modalità di guida e tengono traccia della vostra corsa senza distrarvi dal percorso. L’adozione di questo tipo di batteria da 800 Wh, più corta rispetto alla precedente, ha poi permesso di montarla più in basso all’interno del tubo obliquo. Tutte le versioni hanno il batticatena.

Quanto pesano, quanto costano

Patron 900 peso 24,4 kg e costa 8.999 euro.

Patron 910 peso 24,3 kg e costa 7.899 euro.

Patron 920 peso 25,8 kg e costa 5.999 euro (entry level).

Patron ST 900 Tuned peso 24,3 kg e costa 10.999 euro.

Patron ST 900 RC peso 24,6 kg e costa 9.999 euro.

Patron ST 910 peso 25,9 kg e costa 6.899 euro.

Per tutte le specifiche dettagliate il consiglio è visitare il sito ufficiale. Inoltre è possibile trovare il negozio più vicino a casa vostra su Trova un rivenditore.

