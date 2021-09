Scoprire La Via Verde, la madre (abruzzese) di tutte le ciclabili

Scoprire La Via Verde, la madre di tutti le ciclabili italiane, è un must per chi ama pedalare nell’Italia più bella. L’occasione è Art Bike & Run, dal 1° al 3 ottobre.

Scoprire La Via Verde, nei primi 3 giorni di ottobre

La Via Verde, per chi non lo sapesse, è una spettacolare pista ciclabile di 42 km che corre lungo la Costa dei Trabocchi. Siamo in Abruzzo, nel tratto di litorale adriatico che da Ortona porta a Vasto Marina, sul vecchio tracciato ferroviario ottocentesco, oggi dismesso. Il panorama è mozzafiato ed è solo un tassello (ma che tassello…) del progetto Bike to Coast, con il quale la Regione Abruzzo vuole realizzare una ciclabile di oltre 130 km. Con mille diramazioni nell’entroterra, verso montagne che si trovano a pochi km dal mare. Uno scenario ideale per tutti: ciclisti muscolari ed elettrici, atleti che vogliono misurarsi con le salite e tranquilli pedalatori di pianura…Art Bike & Run, alla sua prima edizione nel 2021, è l’evento che inaugura La Via Verde. Facendo conoscere al grande pubblico i Trabocchi (palafitte sul mare, un tempo utilizzate dai pescatori), oggi per lo più ristoranti che costellano questo tratto di costa.

Pedalate per tutti e street art nelle gallerie sul mare

Nei primi tre giorni di ottobre Art Bike & Run (qui il sito) proporrà manifestazioni ed attività da vivere e soprattutto condividere. Ciclismo, bike, running, walking, ma anche street art, incontri, socialità inclusiva, degustazioni delle tipicità enogastronomiche abruzzesi. Appuntamenti ed eventi sportivi aperti a tutti: sportivi, cicloamatori e podisti di ogni livello, famiglie e turisti. Nel lungo week-end la personalizzazione della Via Verde sarà affidata alla street art d’autore. Una forma artistica fruibile a tutti, gratuita e libera che si sposa con i valori della sostenibilità e della condivisione. Le 9 gallerie a picco sul mare che caratterizzano la nuova ciclovia (ereditate dal vecchio tracciato ferroviario) si trasformeranno in installazioni visive a cielo aperto. E il muro di contenimento che le precede diventerà la tela degli street artist di caratura internazionale, che per 9 anni ne «adotteranno» una all’anno. Lo street artist che inaugurerà il progetto è Francesco Camillo Giorgino, in arte Millo, noto per gli splendidi murales in bianco e nero.

———————————————————————————————–

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —