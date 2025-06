Abbiamo testato l’app di IPlanet, uno strumento che si è rivelato immediato e molto facile da usare.

Alcune settimane fa abbiamo scoperto filosofia e qualità delle stazioni di ricarica IPlanet (guarda il video), ora ci occupiamo dell’app. Ne abbiamo analizzato funzioni e caratteristiche, ma soprattutto la semplicità di utilizzo. Per invogliare anche i lettori di Vaielettrico a farlo, IPlanet inoltre ha voluto mettere a disposizione 1.000 € di ricariche in coupon.

Subito in azione!

Quello che abbiamo subito notato è come anche l’app sia stata concepita e realizzata per essere intuitiva, veloce e affidabile. Lo si vede sin dalla prima schermata, idealmente suddivisa in tre parti. Nella parte superiore vediamo quale auto abbiamo selezionato e se vogliamo possiamo cambiarla o aggiungerne una nuova. Questo ci permette di filtrare automaticamente le colonnine compatibili con le prese di ricarica del nostro veicolo. Nella parte centrale troviamo un pulsante che ci permette con un click di avviare la fotocamera per inquadrare il codice QR della colonnina. Nel caso in cui ancora non abbiamo raggiunto il posto di ricarica, l’app nella parte inferiore della schermata di avvio ci mostra automaticamente le quattro stazioni più vicine.

Programmazione soste

Se invece abbiamo necessità di programmare una sosta lungo il percorso o a destinazione, basta cliccare la seconda icona dal menù per accedere alla mappa. Si può navigare o cercare la località che cerchiamo. Ovviamente i risultati possono essere filtrati secondo diversi parametri (tipo di presa, velocità di ricarica, disponibilità e anche per operatore). Utilizzando questo servizio si capisce quanto IPlanet abbia curato la velocità e la fluidità della mappa.

Mai soli in caso di problemi

La terza schermata dell’app è dedicata all’assistenza al cliente. Principalmente in due modi: con una serie di domande e risposte pratiche che riguardano la ricarica, le tariffe o la gestione dell’account. Nella parte inferiore due possibilità per contattare direttamente l’assistenza. Si può scrivere per chiedere informazioni o segnalare eventuali malfunzionamenti, oppure si può telefonare e parlare con un operatore. Noi abbiamo provato anche questo servizio e siamo rimasti molto soddisfatti. Abbiamo fatto tre diverse chiamate e tutte le volte il tempo di attesa è stato inferiore al minuto e gli operatori sono riusciti sia a risolvere i problemi tecnici che abbiamo simulato che a fornirci informazioni su tariffe e scontistiche.

Personalizzabile

All’ultima schermata si accede con la classica icona dell’omino, perché è quella dedicata all’utente. Da qui si possono modificare le informazioni del proprio account, o verificare i propri pagamenti. Si possono anche salvare alcune colonnine come “preferite” per trovarle con più rapidità. Ci sono inoltre due voci nel menù molto importanti. La prima è “La tua RFID card” che ci permette di richiedere (a soli 5€ e in una confezione speciale) e poi attivare una card per ricaricare autenticandosi senza passare dall’app. La seconda “Invita un amico” genera un codice da condividere con chi vogliamo. Quando questo codice verrà utilizzato per la prima ricarica sia noi che il nostro “amico” riceveremo un buono i 5€.

Uno sconto per i lettori di Vaielettrico

IPlanet offre ai lettori di vai elettrico una 1.000 € in ricarica. Si tratta di 200 buoni del valore di 5 € ciascuno per ottenerli basterà cliccare su questo link e seguire le istruzioni.