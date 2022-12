Scoppia la bolla delle Tesla usate? Lo sostiene un report della Reuters, partendo dal fatto che in novembre le quotazioni medie sono calate del 17%.

Scoppia la bolla delle Tesla usate? Ecco che cosa lo fa pensare

Le Tesla di seconda mano sono sempre state un caso di studio nel mercato dell’auto. Spesso i proprietari potevano rivendere le loro auto a un prezzo addirittura superiore di quello a suo tempo pagato, grazie a una richiesta fortissima. Ora pare chi siamo all’inversione di tendenza. La Reuters cita le rilevazioni di un sito specializzato, Edmunds.com, secondo il quale il prezzo medio per una Tesla usata a novembre è stato di 55.754 dollari, rispetto al picco di luglio di 67.297. Molto più del calo del mercato complessivo dell’usate, in flessione del 4% nello stesso periodo. Ed è aumentata la giacenza media prima della rivendita: siamo a 50 giorni per la marca di Elon Musk, rispetto ai 38 giorni del settore. Che cosa sta succedendo? La Reuters spiega che, con l’apertura di altre fabbriche, la produzione di Tesla è aumentata molto velocemente, con ampia disponibilità di vetture nuove. Non c’è più la scarsità di prodotto che negli ultimi anni aveva portato molti a ripiegare sull’usato, sostenendone le quotazioni.

La cuccagna è finita, ma c’era da spettarselo

Per centrare gli obiettivi di vendita di fine anno, poi, sono stati diminuiti i prezzi sia di Model 3 che di Model Y fino a 7.500 dollari. Trascinando al ribasso anche il valore dell’usato. Oltretutto i costi del carburante stanno diminuendo negli Usa, mentre resta molto alto il costo dell’energia elettrica e i tassi di interesse aumentano. In sostanza: più che di uno scoppio della bolla, si può parlare di un ritorno alla normalità per quotazioni che negli ultimi anni hanno avuto valori fuori dal comune. “Non puoi vendere la tua attuale Tesla per più soldi di quanto l’hai pagata, il che è stato vero per gran parte degli ultimi due anni“, ha detto alla Reuters Karl Brauer, analista di iSeeCars.com. “Ciò ridurrebbe la domanda di nuove Tesla“. Sui media si è parlato a lungo del caso-limite di un ingegnere californiano operante nel software. L’uomo ha acquistato una Model Y l’anno scorso per 49 mila dollari e l’ha venduta tre mesi dopo per 12 mila in più. Casi del genere non si ripeteranno: la cuccagna è finita, ma c’era da aspettarselo.