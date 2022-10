Scooter WOW, l’autunno porta nuovi sconti

L’azienda italiana WOW lancia una duplice promozione speciale per chi acquista uno degli scooter elettrici in gamma. Le offerte sui modelli WOW 774 e WOW 775 sono cumulabili con gli incentivi statali.



Tempo di promozioni in casa WOW. La giovane azienda italiana, in piena rampa di lancio con i suoi scooter elettrici da città (774 e 775), ha deciso di proporre una duplice agevolazione per chi fosse interessato ad acquistare uno dei modelli a zero emissioni della casa.

500 euro di sconto e nuovo finanziamento biennale

La prima, denominata “500Euro di vantaggi”, è una speciale promozione che prevede uno sconto di 200 euro sul prezzo di listino degli scooter e di 300 euro su specifici accessori non di serie (copri-gambe Tucano e parabrezza). I quali sarebbero quindi in omaggio. La promozione è valida per tutto il mese di ottobre.

La seconda agevolazione, invece, si presenta sotto forma di nuovo finanziamento a interessi zero in 24 mesi, per importi tra i 2000 e i 5000 euro (TAN fisso 0,00% TAEG 3,21%), per l’acquisto di uno degli scooter elettrici di Saronno. La promozione è già attiva e lo sarà fino a tutto dicembre.

Doppio risparmio con l’Ecobonus

Le due agevolazioni sono cumulabili tra loro e anche con l’Ecobonus statale, con importanti vantaggi economici in fase di acquisto.

Per fruire della promozione “500Euro di vantaggi”, e per vedere l’allestimento dei WOW con i due accessori omaggio, basterà recarsi in uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa (elenco consultabile sul sito www.wowescooter.com, alla voce concessionari).

