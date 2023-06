Scooter WOW! 775. Cercasi esorcista (o assistenza!)

Uno scooter WOW! che ha passato più giorni in riparazione che in strada. Che ha avuto quasi più rotture che mesi di vita. Questa la storia di Marco, un nostro lettore. Cerchiamo di capire cosa è successo con l’aiuto proprio dell’azienda italiana.

Alcuni giorni fa ci è arrivata una mail da un nostro lettore. Marco ci raccontava la sua esperienza con uno scooter elettrico che ha comprato a inizio novembre dello scorso anno. Si tratta di un WOW! 775 acquistato dal concessionario Energeko di Roma. Dopo soli 5 giorni, l’8 novembre, la prima grana: un problema di batteria. Soccorso stradale, officina e un’interminabile attesa, quasi due mesi. Marco sale nuovamente in sella al suo scooter il 5 gennaio, ma già il giorno successivo è di nuovo fermo, nelle mani del carro attrezzi. Di nuovo la batteria, di nuovo settimane in officina. Dopo oltre un mese, il 10 febbraio, Marco è di nuovo sul suo scooter e tutto fila liscio. Fino a quando, un paio di mesi dopo, sono i ganci della sella a rompersi.

Il nostro lettore è ormai un affezionato dell’officina, ma questa volta il tutto si risolve in giornata. L’assistenza aggiusta il WOW! in poche ore, ma il giorno successivo una nuova rottura: dopo batteria e ganci sella, questa volta è la trasmissione. Siamo al 12 aprile, dopo una settima, il 20 aprile, Marco ritira il suo scooter. Trascorsi 20 giorni una nuova rottura, sempre la trasmissione.

E ora cosa succede?

Marco ha calcolato che il suo WOW! è stato funzionante per 83 giorni e in officina per 118. Non è la prima volta che capita di sentire di veicoli “sfortunati”. Mezzi che avrebbero bisogno più che di un meccanico di un esorcista. Spesso è semplicemente così e non si trova la ragione. In altri casi i malfunzionamenti sono riconducibili a cause difficili da individuare in assistenza. Comunque sia, questa volta conosceremo l’epilogo della storia, perché avremo l’opportunità di seguire l’evolversi della vicenda.

Abbiamo infatti contattato WOW! chiedendo ragione dell’accaduto. L’azienda era già a conoscenza del problema e aveva già predisposto il ritiro in sede del veicolo, proprio per capire quale sia il problema. Di seguito riportiamo la mail di risposta cha abbiamo ricevuto ieri dall’amministratore delegato di WOW!, Diego Gajani.

Siamo venuti a conoscenza della situazione del signor Marco S. e dei problemi che ha purtroppo avuto con il WOW 775, acquistato a Novembre 2022 presso il concessionario Energeko di Roma, in carico anche dell’assistenza.

Siamo dispiaciuti della circostanza che si è venuta a creare e, come casa madre di WoW! è nostra intenzione voler intervenire per risolvere la situazione nel minor tempo possibile.

Il cliente ha segnalato le problematiche attraverso il concessionario nel quale effettuò l’acquisto.

Ogni qualvolta abbiamo ricevuto una segnalazione dal concessionario attraverso apposito ticket di assistenza, siamo intervenuti col nostro Service per porre rimedio a quanto segnalato, mettendo a disposizione di Energeko sia le competenze tecniche sia i ricambi necessari.

Vi confermiamo inoltre che il signor Marco Serafini ha anche scritto direttamente al nostro Service, il quale ha prontamente dato riscontro alla mail, invitando il cliente a fare riferimento al Concessionario di Roma dove venne effettuato l’acquisto del mezzo, per poter gestire al meglio e nel minor tempo possibile ogni singola problematica.

Modalità prevista dal nostro Service, strutturato per supportare i clienti attraverso la rete di assistenza (concessionari e punti assistenza) distribuita sul territorio nazionale.

Alla luce delle ultime segnalazioni del cliente, nei giorni scorsi era stato deciso di verificare direttamente il veicolo facendo intervenire i nostri tecnici per un risolutivo e definitivo intervento.

In data odierna, giovedì 01 giugno 2023, il WOW 775, targato FB61469, n. di telaio: ZRK6WOW000N060064, è stato ritirato presso il concessionario di Roma per nostre dirette verifiche.

Sarà nostro impegno aggiornare, tramite rete vendita, il cliente sullo stato dei lavori e sui tempi di riconsegna dello scooter, e tramite il nostro ufficio stampa voi della redazione sui medesimi processi.

Seguiremo l’evolversi della vicenda e vi terremo aggiornati.

