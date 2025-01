Scooter volante: pronto al decollo. Presentato al CES 2025

Al CES 2025 di Las Vegas è stato presentato un veicolo davvero futuristico: uno scooter volante!

Il CES è una grande vetrina tecnologica, ma prima di tutto è una passerella di idee. Idee che a volte hanno la forma del sogno e altre invece sembrano progetti che devono solo crescere e diventare reali.

Spesso il confine tra questi tipi di idee sta semplicemente nel tempo (e nelle risorse economiche). Da anni ormai si parla di droni e di una mezzi volanti sempre più piccoli e personali. Più alla portata di tutti e per spostamenti di breve raggio.

A Las Vegas è stato presentato addirittura il progetto di uno scooter volante. Un veicolo che oltre a portarvi comodamente a destinazione su strada sarà in grado di decollare e volare sopra al traffico cittadino. Si chiama Rictor Skyrider X1, una novità assoluta presentata al CES 2025 da Kuickwheel, azienda cinese già nota per i suoi veicoli elettrici innovativi. Ad oggi è ancora un concept, ma il grande interesse che sta suscitando potrebbe trasformare quello che sembra un giocattolo futuristico in un progetto vero e proprio.

Come è fatto il Rictor Skyrider X1

Lo scooter ha una cabina chiusa, con spazio per una persona, ed è costruito con materiali ultraleggeri come il carbonio e l’alluminio aeronautico. Sul tetto sono montate quattro eliche doppie pieghevoli, simili a quelle di un drone. Queste permettono allo scooter di trasformarsi in un piccolo mezzo volante, in grado di decollare verticalmente e raggiungere i 200 metri di altezza.

Non è solo la fusione di due veicoli a stupire, ma anche le prestazioni annunciate. Secondo il costruttore l’X1 può raggiungere una velocità massima di 70 km/h su strada e ben 100 km/h in volo. L’autonomia dipende dalla versione scelta: con la batteria più piccola (10,5 kWh), è possibile percorrere fino a 100 km su strada o volare per 25 minuti. La versione più potente (21 kWh) offre fino a 180 km di autonomia su strada e 40 minuti di volo. Dati assolutamente teorici, ma comunque interessanti.

Scooter volante, non un giocattolo

Kuickwheel ha prestato particolare attenzione alla sicurezza. Il Rictor Skyrider X1 è progettato per rimanere stabile anche in caso di guasto di uno dei motori principali. Inoltre, dispone di un paracadute integrato per situazioni di emergenza. Le operazioni di decollo, atterraggio e navigazione sono semi-automatizzate, prendendo spunto dai droni di uso comune. Tuttavia, il veicolo può essere controllato manualmente tramite un joystick.

Quando lo vedremo in strada e in cielo?

Al momento, il Rictor Skyrider X1 è ancora un prototipo. Kuickwheel ha annunciato che la produzione in serie potrebbe iniziare nel 2026, con un prezzo di partenza di circa 60.000 dollari. Tuttavia, ci sono ancora molte sfide da affrontare, soprattutto per quanto riguarda le normative internazionali relative ai piccoli velivoli. In pratica, se anche la tecnologia e le industrie fossero in grado di costruire scooter volanti, saremmo ben lontani dall’essere pronti ad accoglierli nelle nostre città.

