Scooter nuovo: elettrico o a benzina?

Per comprare uno scooter nuovo, meglio elettrico o a benzina? I dubbi di Alessio, che negli spostamenti quotidiani ha bisogno di un mezzo adatto alle proprie necessità. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Scooter elettrico o a benzina? Preferirei il primo ma…

“ Avrei necessità di acquistare uno scooter per spostamenti di lavoro. Sono molto indeciso se acquistarlo elettrico (preferito) o a benzina. Premetto che la percorrenza di tutti i giorni sarebbe di 120 km circa. Vorrei un consiglio da Voi, in proporzione anche al costo di acquisto”. Alessio Cenzon



Risposta- Partiamo da una doverosa premessa: fino a qualche anno fa le opzioni di scelta nel mercato degli scooter urbani elettrici (anche ciclomotori) erano molto limitate. Oggi non è più così. Il settore delle due ruote a zero emissioni è in continua evoluzione e sul mercato si possono trovare sempre più modelli interessanti, anche tecnologicamente avanzati, che rispondono alle più svariate esigenze. Pertanto, la mancanza di "offerta" è una variabile da prendere sempre meno in considerazione. Seconda premessa. Lei, Alessio, dovrebbe darci qualche informazione in più. I 120 km giornalieri sono percorsi in città, in autostrada, o sulla vibilità esxtraurbana? I consumi, e l'autonomia, cambiano infatti drasticamente. Sono dovuti a un pendolarismo andata e ritorno, con una lunga sosta che potrebbe utilizzare per la ricarica, o devono essere percorsi tutti con un solo "pieno"? Ha esigenza di prestazioni elevate, o le basterebbe l'equivalente di un "cinquantino" con velocità massima limitata a 45 km/h?.

Detto questo, al di là dei gusti estetici, assolutamente personali, la scelta tra termico ed elettrico dovrebbe essere fatta guardando alla tipologia di utilizzo che si vuole fare del mezzo.

I vantaggi dell’elettrico? In relazione alle proprie necessità

A livello generale, gli scooter elettrici trovano nella città il loro habitat naturale. I vantaggi di viaggiare in elettrico si conoscono. Sono certamente ambientali (zero emissioni, zero inquinamento acustico) ma anche in termini di consumi (ridotti) e di manutenzione ordinaria del mezzo (quasi inesistente).

Gli scooter elettrici sono per natura scattanti e agili da manovrare nel traffico e oggi molto incentivati, con sconti all’acquisto (Ecobonus) ma anche su assicurazioni e bolli.

I veri elementi discriminanti riguardano ancora l’autonomia delle batterie e i costi iniziali dei veicoli. In entrambi i casi il progredire del settore sta aiutando a trovare soluzioni adeguate.

Lato autonomia, oggi in commercio si trovano modelli di scooter urbani (soprattutto i cosiddetti maxi scooter) che possono arrivare a coprire distanze sopra i 100 km, in alcuni casi grazie alla presenza di doppie batterie.

C’è poi da dire che un esatto grado di autonomia massima dichiarata non esiste. Il modo in cui si guida il mezzo (dosando ad esempio l’acellerazione o sfruttando la frenata rigenerativa se presente), la portata, le condizioni stradali e di tipologia di percorso influiscono molto sulla durata delle batterie. Così come le condizioni climatiche.

Quindi sta anche al guidatore capire quanto e come spingere al massimo le prestazioni del proprio scooter elettrico in base al chilometraggio a disposizione.

Autonomie e costi, variabili importanti

Anche per i modi e i tempi di ricarica – certamente più lunghi se paragonati ad un normale pieno di benzina – lo sviluppo del settore porta innovazioni. La stragrande maggioranza degli scooter elettrici in commercio monta batterie estraibili, facilmente caricabili quindi a casa o al lavoro. Oggi poi una ricarica semi-completa (20%-80%) in alcuni scooter avviene in meno di un’ora.

Detto questo, coprire determinate distanze tutti i giorni, non è quindi impossibile per chi vuole passare all’elettrico. Servono però adeguati accorgimenti.

Concludiamo con i prezzi. Mediamente ancora alti, ma fino ad un certo punto.

modelli di scooter più economici, che non difettano in prestazioni rispetto ai “fratelli” termici. Poi c’è il plus degli incentivi statali, che oggi aiutano a ridurre fino al 40% il prezzo di listino dei modelli elettrici nuovi di fabbrica.

Trovare scooter a zero emissioni di tutto rispetto tecnologia costa. Più sono avanzati e moderni più la cifra inevitabilmente aumenta. Le principali Case produttrici offrono in gamma modelli di scooter più economici, che non difettano in prestazioni rispetto ai "fratelli" termici. Poi c'è il plus degli incentivi statali, che oggi aiutano a ridurre fino al 40% il prezzo di listino dei modelli elettrici nuovi di fabbrica. Trovare scooter a zero emissioni di tutto rispetto sotto i 2.000 è quindi assolutamente possibile.

Però, non va dimenticato che il costo iniziale può essere comunque ammortizzato in breve tempo grazie ai vantaggi citati in precedenza.

