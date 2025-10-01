





Immatricolazione : 10/2021

: 10/2021 km percorsi: 29.400

29.400 Stato batteria : 90%

: 90% Località : Sanremo

: Sanremo Prezzo: 1.200 euro

Scooter Niu Nqi GTS del 2021 con 29.400 km

Un altro scooter in vendita nel nostro mercatino dell’usato elettrico. Ecco l’annuncio: “Vendo scooter Niu Nqi GTS Sr bianco e rosso L3 per passaggio a categoria superiore. Immatricolazione: ottobre 2021. Km percorsi 29.400. Unico proprietario. Gomme e freni quasi nuovi. Mai incidentato,condizioni ottime, sempre parcheggiato in garage. Doppia batteria, capacità superiore al 90% dello stato da nuovo (test in officina). Cicli di carica 436 su 1.000.Servizi connessione internet attivi fino a novembre 2026. Portapacchi per eventuale montaggio bauletto. Prezzo richiesto : 1.200 euro. Località: Sanremo“. Per info e contatti potete scrivere a ilariostella66@gmail.com

Questo Lifan E3+ del 2021 è invece in vendita a Prato

Ecco il breve annuncio che ci ha inviato Paolo, da Prato: “Vendo causa cambio lavoro uno scooter Lifan E3+ del 2021. Km percorsi 6.500, due graffi visibili in foto, sempre tenuto in garage. Prezzo: 800 euro trattabili“. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail paolob@bialive.it .

Le ultime offerte di auto (1) Volkswagen e-Golf del 2019

“Vendo VW e-Golf 136 cv. Colore grigio metallizzato. con pneumatici estiviappenza sostituiti; ruote completeinvernali al 70%. Kit ruotino di scorta. Portapacchi ancora nella confezione. Sostituite le sospensioni posterioriquesta estate, Tagliandata in concessionaria e revisionata. Caricato il circuito della climatizzazione, adesso perfetto. Qualsiasi prova da fare da parte degli interessati. Invio altre foto dell’auto su richiesta“. Il prezzo richiesto è di 10 mila euro, Per contattipotete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail ermannomilani@yahoo.com .( La foto in alto è un’immagine d’archivio della e-Golf, non riferita all’auto del lettore)

Vuoi vendere la tua auto (o moto o scooter) elettrica? Scrivi a info@vaielettrico.it

Le ultime offerte (2) Model Y Performance 2022

“Vendo MODEL Y PERFORMANCE 2022, dicembre KM 40.000, batteria 0k. DISPLAY POSTERIORE. INSERTI CARBONIO. TRENO GOMME INVERNALI AL 90%. TENUTA MANIACALMENTE, MAI INCIDENTI, FULL OPTIONAL”. Il prezzo richiesto è di 39.500 euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail maurizio.hp@gmail.com

Le ultime offerte (3) Kia Niro 64 kWh con 36.2oo km

Ecco il testo dell’annuncio invito da Leonardo, da Verona: “Vendo Kia E-NIRO Evolution 64Kwh, immatricolata nell’ottobre 2010. Km percorsi36.200documentabili. Stato Batteria: OK. È una top di gamma con tutti gli accessori disponibili al momento, colore bianco perlato (il più costoso, 960 euro). OBC 11kW. Tenuta in box, praticamente pari al nuovo. Cavo di ricarica aggiuntivo, catene da neve, porta accessori cofano anteriore“. Il prezzo richiesto è di 22 mila euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail lescaffi@tin.it