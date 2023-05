Scooter elettrico da record: 1.780 km in 24 ore [VIDEO]

Nuovo Guinness World Record per uno scooter elettrico: 1780 km in 24 ore. In sella a un Hero Vida V1 Pro si sono alternati sei piloti.

Sempre più spesso i record su due ruote riguardano veicoli elettrici. Il motivi sono principalmente due. La tecnologia avanza molto rapidamente e rende possibile raggiungere performance sempre maggiori. Secondo, la maggiore diffusione di veicoli a zero emissioni crea interesse e l’interesse ne aumenta la diffusione. Un circolo virtuoso che porta alla ribalta l’elettrico anche nelle imprese più estreme.

In India Hero è un colosso della mobilità su due ruote e insieme alla testata giornalistica Autocar hanno deciso di battere un Guinness World Record.

Il record

Nello specifico hanno voluto battere il record di distanza massima registrato da uno scooter elettrico in 24 ore. Il precedente primato era detenuto da Seat che nell’ottobre dell’anno scorso aveva percorso 1.430,5 km. Record polverizzato dal Vida V1 Pro che già nel corso della 19esima ora lo ha raggiunto e superato. Al termine delle 24 ore ha fatto altri 350 km.

Come è andata?

Partiamo dal dove. Il record è stato stabilito a Jaipur, nel circuito del Center of Innovation and Technology (CIT) di Hero MotoCorp. Vida è infatti il brand elettrico del colosso indiano che in questo caso ha potuto godere del vantaggio di giocare in casa.

In sella si sono alternati sei piloti: tre giornalisti di Autocar India e tre collaudatori Hero. Le soste sono state limitate al massimo, giusto per il cambio alla guida e per la sostituzione delle batterie.

La media, calcolatrice alla mano, è stata superiore ai 74 km/h. Il Vida V1 Pro è quindi stato usato al massimo delle sue possibilità (80 km/h) per tutte le 24 h.

Il Vida V1

Presentato lo scorso autunno, il Vida V1 è il primo scooter elettrico di Hero. È commercializzato in due versioni: Plus, con batteria da 3,44 kWh e il Pro, più capiente, da 3,94 kWh. L’autonomia dichiarata per il primo raggiunge i 143 km, per i secondo 165. La batteria è ovviamente rimovibile e si ricarica da 0 a 80% in 5 ore e 15 minuti per il Plus e poco meno di 6 per il Pro. Il motore è lo stesso in entrambe le versioni: ha una potenza di 3,9 kW e sviluppa 25 Nm di coppia. La velocità massima arriva a 80 km/h.

In India è venduto all’equivalente di circa 1350 € nella versione Plus e 1570 in quella Pro. Non è per il momento commercializzato in Europa ma non è assolutamente da escludere che in futuro non arrivi anche qui.

Foto credit: Autocarindia.com