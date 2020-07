Askoll NGS3, promosso con lode alla nostra prova su strada

Abbiamo provato su strada il nuovo scooter elettrico Askoll NGS3, ultima creazione dell’azienda italiana leader di settore. Silenzioso, leggero e molto maneggevole, stupisce per il comfort alla guida e per la tenuta su strada.

Il virus si è messo di mezzo ritardandone la fase di lancio sul mercato, ma ora che la nuova gamma di scooter elettrici NGS di Askoll ha fatto ufficialmente il suo debutto. Ci siamo armati di mascherina e lanciati nel traffico bolognese per testarne le qualità.

E ancora una volta l’italianissima Askoll, brand di successo nella mobilità elettrica su due ruote, si è dimostrata all’altezza.

DESIGN MODERNO FIRMATO ITALDESIGN

Dopo aver forgiato linee abbastanza particolari per la fortunata gamma eS, la Casa vicentina propone per tutti i nuovi modelli NGS (tre, denominati con poca fantasia 1,2 e 3…) un design più da scooter “tradizionale”, con uno scudo ampio e protettivo, una comoda sella biposto e una pedana spaziosa anche per ingombri importanti.

Il cruscotto con display digitale (su NGS 1 è analogico) è di facile lettura e le ruote alte da 16”, con pneumatici a doppia mescola, sono garanzia di stabilità.

A livello estetico, nel complesso, gli e-scooter NGS Askoll non hanno nulla da invidiare alla concorrenza. Anzi, l’upgrade stilistico anche rispetto ai modelli eS è notevole e la collaborazione nazional popolare con Italdesign si vede e si tocca con mano.

Unica pecca: non ci sono (di serie) vani per riporre eventuali oggetti personali. Né nel classico spazio ad altezza gambe, né nel sottosella che è completamente occupato dai due pacchi batterie. Visto che anche il bauletto è un optional, la mancanza secondo noi è rilevante.

ASKOLL NGS3 SILENZIOSO E MANEGGEVOLE

Per capire le peculiarità della nuova gamma, siamo saliti in sella all’ Askoll NGS3, il modello premium, quello che è stato creato per fornire le prestazioni maggiori.

La cosa subito evidente è che il mezzo è molto silenzioso, merito di un nuovo sistema di trasmissione. E’ stato inserito una sorta di bip-bip appena accennato in sottofondo che, una volta fermi, ti ricorda che il motore è avviato.

La maneggevolezza, tipica degli scooter nati per gli spostamenti in città, è assicurata, così come l’agilità nel traffico, grazie ad una buona ripresa e ad un impianto frenante che – solo in questo modello – può contare sul doppio disco anteriore e posteriore, e il sistema combinato CBS.

Molto confortevole la sensazione di sicurezza generale mentre si guida, fattore non così scontato quando si ha a che fare con mezzi decisamente leggeri.

TRE MODALITÁ DI GUIDA, BATTERIE ESTRAIBILI

L’anima dell’Askoll NGS3 è un propulsore elettrico da 2,7 kW, con una coppia di 130 Nm. L’unità è alimentata da due pacchi batteria agli ioni di litio con capacità complessiva di 2.820 Wh.

Batterie che sono indipendenti e facilmente estraibili (pesano circa 7 kg l’una) per eventuali ricariche domestiche, oppure possono essere alimentate direttamente sullo scooter grazie ad un apposito caricatore presente di serie. Il tempo per una ricarica completa è di circa 3 ore per 1 kWh.

L’autonomia dichiarata è fino a 96 km, che, senza strafare, consente spostamenti anche di medio/lungo raggio.

Assimilabile ad uno scooter da 100 cc (omologato L3), Askoll NGS3 raggiunge senza problemi una velocità massima intorno ai 65 km/h. Questo in modalità Power, perché, volendo, spingendo un semplice tasto sul manubrio si può scegliere di viaggiare in modalità di guida “economica”, che di fatto trasforma lo scooter in ciclomotore con velocità massima di 45 km/h. C’è anche una modalità intermedia, che ti porta non oltre i 60 km/h.

GRINTOSO IN SALITA, SI RICARICA IN DISCESA

Abbiamo sfidato la tenuta di potenza del motore non solo su strade a scorrimento veloce ma anche su un importante tratto in salita e la risposta è stata sorprendentemente positiva: Askoll NGS 3 non ha avuto il minimo tentennamento e ci ha portato al traguardo.

In discesa abbiamo invece provato la frenata con recupero di energia (azionando un altro tasto sul manubrio si potenzia il sistema) ma in questo caso non abbiamo avuto riscontri particolarmente evidenti.

TECNOLOGIA AL PASSO COI TEMPI

Anche in fatto di tecnologia, la nuova gamma di e-scooter Askoll non rimane indietro rispetto alla concorrenza.

NGS 3 ha una presa USB di serie e un display digitale con modulo connettività e comunicazione Bluetooth. Scaricando la App dedicata (Askoll Smart Drive), scooter e Smartphone “dialogano” fra loro, consentendo al guidatore un monitoraggio in diretta dei dati del veicolo.

Il prezzo di lancio dell’Askoll NGS3 è di 4.190 €, mentre i “fratelli” più piccoli vanno da 2.490€ (NGS 1) a 3.490 € (NGS 2). Ovviamente esistono diversi pacchetti finanziari che si sono possono richiedere e una speciale promozione, valida fino al 31 luglio 2020, per il lancio di NGS 1 a 2.290.