Scooter WOW alla prova su strada: ok, il carattere è italiano

Progettati e costruiti interamente in Italia, gli scooter elettrici della start-up lombarda WOW! sono senza dubbio una delle novità più interessanti nel mercato delle due ruote a zero emissioni. Li abbiamo provati, ed ecco le nostre impressioni alla guida.



Nel 2021 l’azienda di Saronno ha lanciato la sua personale proposta di mobilità green: il binomio tra un ciclomotore con anima prettamente urbana (WOW 774) e uno scooter più prestazionale adatto anche a gite fuori porta (WOW 775). Due modelli innovativi, dai contenuti moderni, che in poco tempo hanno fatto parlare di sé.

Per saperne di più, noi di Vaielettrico abbiamo deciso di testarli entrambi, mettendone alla prova le indubbie qualità.

Stile moderno, con batterie ben in vista

L’occhio vuole la sua parte, quindi partiamo dagli aspetti puramente estetici. I due modelli WOW! hanno un design identico, moderno, con forme abbastanza squadrate e semplici, e qualche tocco stilistico che non guasta. Insomma, fin dal primo sguardo si avverte l’impronta del made in Italy. Per esempio, il look dei fari anteriori, ridotti ad una sorta di feritoia rettangolare, non è per nulla spiacevole. Poi ci sono le batterie “a vista” – la grande particolarità di questi veicoli – che di fatto vanno a comporre la parte posteriore del mezzo.

Una soluzione atipica guardando alla concorrenza, ma scelta apposta perché pratica. Le batterie sono infatti più facili da estrarre e al contempo lasciano totale spazio nel sottosella – dove abitualmente vengono alloggiate negli scooter elettrici – per lasciare spazio al casco e ad altri oggetti.

Le due batterie sono quindi in posizione esterna, protette da robusti vani di alluminio e a prova di furto, dal momento che possono essere rimosse solo dopo averle sbloccate con il telecomando di attivazione del veicolo. Sono collegate in serie, quindi vanno ricaricate in contemporanea: direttamente a bordo (con apposito carica-batterie in dotazione) o su un supporto specifico (opzionale) se portate a casa/ufficio. Il peso di 8 kg l’una non è eccessivo per l’eventuale trasporto a mano.

Pensati per la città

WOW 774 è sicuramente molto più ‘cittadino’ del fratello 775. È un classico ciclomotore (L1e) da 45 km/h, con potenza nominale del motore di 2,5 kW (4 di picco) e autonomia di 80 km con le batterie standard agli ioni di litio da 32 Ah (2,3 KWh). C’è la possibilità di montare anche quelle più prestazionali (Plus) da 3 kWh, con cui la Casa garantisce autonomie fino a 110 km.

Batterie Plus che, invece, sono di serie sul WOW 775, lo scooter di categoria superiore (L3e). Equiparabile ad un 125 termico, questo modello monta un motore centrale da 5 kW di picco, che lo spinge fino ad un massimo di 85 km/h. L’autonomia sale a 95 km nel misto grazie alle batterie da 72 V–42 Ah, che si ricaricano 0-100% in circa 4 ore.

Performante anche la ciclistica di entrambi, con l’impostazione motociclistica del telaio, a doppia culla in acciaio, ruote alte da 16” e doppi freni a disco (nel 775 c’è anche il sistema di frenata combinata CBS). Anche in questo caso non sfugge lo sforzo dei progettisti per offrire veicoli adatti alle strade italiane ed europee, spesso tortuose, strette, con fondi sconnessi e zeppe di saliscendi.

Come vanno

Una volta in sella la sensazione di stabilità è eccellente. La pedana è ampia e la seduta è ben dimensionata, anche per il passeggero. In strada la praticità di guida e la maneggevolezza sono qualità che abbiamo riscontrato in entrambi modelli. Che di fatto sono identici, come detto, anche in termini di peso, chilo più chilo meno (tra i 110 e i 113 con le batterie).

Abbiamo testato WOW 774 e 775 sia nel traffico urbano che su strade più aperte, non trovando particolari pecche in nessun caso. Le ruote alte e le sospensioni lavorano bene anche tra le buche cittadine e l’agilità di “smarcamento” dalle auto è impeccabile. Forse il raggio di sterzo non è proprio strettissimo e in fase di manovra da fermo un po’ si sente. Ma è veramente una piccola cosa. Anche perché c’è la retromarcia, che non guasta mai.

In salita – anche quelle lunghe e faticose (l’ascesa a San Luca, per chi conosce Bologna) – gli scooter non patiscono più di tanto. Anche con passeggero annesso, sul 775. In discesa è consigliabile utilizzare il freno rigenerativo elettromagnetico, azionabile con un pulsante sul manubrio, per rendere molto più efficace la frenata e riguadagnare un po’ di autonomia. L’80% dell’energia cinetica viene infatti trasformata in ricarica della batteria.

Ovviamente il WOW 775 ha molta più grinta del fratello 774 quando le strade si fanno aperte e si può “accelerare”. La presenza di tre modalità di guida (Eco, City, Sport) aiuta comunque entrambi ad adattarsi ad ogni contesto. In fase di accelerazione la mappatura Sport ha veramente un gran bello spunto.

Smart-key ma niente connettività

Per il resto, sono modelli molto silenziosi e ben equipaggiati: da un ampio sottosella alla presa USB per collegare lo smartphone, dall’antifurto al display digitale intuitivo.

Particolarità: gli scooter WOW non hanno una chiave vera e propria ma una smart-key: un piccolo telecomando che attiva le funzioni di avvio e spegnimento a distanza. Senza non si va da nessuna parte. Una volta attivato, il veicolo si accende girando la manopola del commutatore.

Importante: dal telecomando si sblocca anche il sistema che sgancia il sellino del passeggero (la sella è sdoppiata), sotto il quale riposano le batterie. Per estrarle è l’unico modo.

Ci ha un po’ sorpresi, invece, soprattutto pensando ai recenti trend, l’assenza di un sistema di connettività. Una scelta voluta, almeno per ora.

Ok il prezzo è giusto

Premettendo che questi scooter propongono configurazioni adatte sia per lo sharing che per il delivery, parliamo in conclusione dei prezzi.

Il ciclomotore WOW 774 con batterie standard parte da 4.580 euro e ce ne vogliono 400 in più se si opta per le batterie Plus. Il WOW 775 ha invece un costo base di 5.410.

I modelli sono proposti in 6 colorazioni diverse, tre delle quali (petrol, blue e dark grey) hanno un sovrapprezzo di circa 150 euro.

Alla fine, sfruttando l’arrivo degli incentivi statali del 30% o 40% (con rottamazione) sull’acquisto, il prezzo medio scende tra i 3.500 e i 4.000 euro, in linea con la concorrenza.

