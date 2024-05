Scooter elettrici TVS. Sbarca in Italia il colosso indiano

Scooter elettrici TVS: dall’India arriva un colosso delle due ruote con alcuni modelli interessanti leggeri e potenti. Anche i prezzi sembrano allettanti e ci si aspetta pure una vagonata di eBike

TVS Motor Company, leader a livello mondiale nel settore dei veicoli a 2 e 3 ruote, annuncia il suo arrivo ufficiale in Italia. Il nostro focus si sposta ovviamente sull’offerta elettrica del colosso indiano già attivo in 80 Paesi in tutto il mondo. Si tratta di due scooter molto differenti tra loro, ma anche molto ben calibrati sul tipo di clientela cui rivolgersi. Sono poi tante le moto e i ciclomotori termici in catalogo per quello che è il quarto produttore di 2 e 3 ruote e terzo per capitalizzazione di mercato. Collegati a TVS Motor ci sono poi diversi brand di eBike che pure arriveranno nel futuro prossimo in Italia. La gamma eBike infatti comprende le linee Cilo, EGO Movement, Simpel ed EBCO, che offrono una varietà di mountain bike e city bike.

La filiale TVS Motor Italia sarà guidata dal Dr. Giovanni Notarbartolo di Furnari. «La nostra attenzione si concentrerà su due pilastri fondamentali: la qualità del prodotto e la soddisfazione del cliente». Spiega Furnari in sede di presentazione. Gli fa eco Sharad Mohan Mishra, presidente, Head Group Strategy, TVS Motor Company: «Il nostro ingresso in Italia è un passo strategico verso la realizzazione delle nostre ambizioni globali. La ricca cultura motociclistica dell’Italia e la sua adozione di soluzioni di trasporto all’avanguardia rappresentano uno scenario perfetto per la nostra gamma di prodotti».

Scooter elettrici TVS iQube

E andiamo a vederli allora questi prodotti. Innanzitutto il TVS iQube S, uno scooter piccolo di gamma L3e (quindi paragonabile al massimo a un 125cc) che ha avuto un enorme successo in India. Oggi arriva nella sua variante ST disponibile in due equipaggiamenti di dimensioni del pacco batteria: 3,4 kWh e 5,1 kWh. Per quanto riguarda il secondo l’azienda afferma che si tratta del pacco batteria più grande del segmento e ciò consente al veicolo elettrico di percorrere 150 km con una singola carica. A proposito, sono necessarie 4 ore e 18 minuti per caricare la batteria dallo 0 all’80%. La versione dotata di batteria da 3,4 kWh dell’iQube ST ha un’autonomia reale più breve di 100 km. Con una batteria più piccola, il tempo necessario per caricare dallo 0 all’80% è inferiore a 2 ore e 50 minuti.

L’iQube ST è dotato di display touchscreen TFT a colori da 7 pollici, funzionalità di connessione e 32 litri di spazio nel bagagliaio. Quindi potete inserire due caschi sotto la sella. La variante da 5,1 kWh ha una velocità massima di 82 km/h mentre la versione da 3,4 kWh è limitata a 78 km/h. Entrambe le varianti sono disponibili in quattro opzioni di colore: Copper Bronze Matte, Coral Sand Satin, Titanium Grey Matte e Starlight Blue. Il prezzo (per ora dobbiamo fare un cambio approssimativo con le rupie) si aggira sui 1.700 euro per il primo e 2.000 euro per il secondo.

Scooter elettrici TVS X

Presentato senza modestia come “lo scooter elettrico connesso più avanzato al mondo. Questo veicolo innovativo ridefinisce il panorama della mobilità elettrica globale grazie ad un design sorprendente, alle prestazioni ineguagliabili e alle caratteristiche tecnologiche all’avanguardia, definendo una nuova categoria nel segmento degli scooter elettrici”. Le aspettative sil alzano inevitabilmente. TVS X è supportato da un motore a magnete permanente alimentato da una batteria da 4,44 kWh. L’accelerazione? Da 0 a 40 km/h in 2,6 secondi e raggiunge una velocità massima dichiarata di 105 km/h.

TVS X eScooter di lusso 1 di 4

Fin qui niente male, soprattutto se pensiamo che questo scooter elettrico rimane sempre all’interno del segmento L3e e ha un costo di circa 2.800 euro. Poi non mancano nemmeno il sistema ABS e il cruise control. Grazie al caricatore veloce da 3 kW, la batteria raggiunge il 50% di carica in appena 1 ora mentre con un caricabatterie standard da 950W si arriva all’80% in 3 ore e 40 minuti.

Tanta innovazione e tecnologia

Il veicolo elettrico indiano si distingue per il suo telaio in alluminio dal design rivoluzionario a doppia trave, costruito sulla piattaforma XLETON sviluppata internamente. La sospensione posteriore è un monoammortizzatore decentrato che ne completa l’aspetto avanzato. Per quanto riguarda la connettività e la tecnologia di bordo, il nuovo eScooter indiano spicca con il suo display TFT panoramico a colori da 10,2 pollici, regolabile secondo le preferenze del pilota. Il nuovo sistema di navigazione NavPro è di serie, così come l’intrattenimento a bordo grazie al sistema PlayTech. Quest’ultimo permette di guardare video, giocare e fare molto altro ancora durante le soste.

TVS Motor Company introduce una novità nel settore con la possibilità di condividere in tempo reale la posizione del veicolo. Ma non è tutto. Il TVS X supporta la connettività Bluetooth e la gestione della riproduzione musicale e si integra perfettamente con gli smartwatch per offrire ulteriori funzionalità, come il blocco e lo sblocco del vano sottosella e della manopola, oltre a varie caratteristiche di sicurezza e protezione. «Invito tutti gli italiani a partecipare ai nostri prossimi test ride e open days per scoprire ciò che TVS ha da offrire», sostiene il presidente Mishra. Certo i suoi scooter elettrici TVS hanno stuzzicato la nostra curiosità.

