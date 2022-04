Scooter Askoll: ad aprile promozione speciale

L’azienda vicentina Askoll lancia una promozione speciale per chi acquista un modello top della propria gamma scooter: Askoll eS3 EVOlution e NGS3. Solo per il mese di aprile.

Da anni sono gli scooter elettrici più venduti in Italia, orgogliosamente progettati e prodotti in casa. I più richiesti dai servizi di sharing nostrani ed europei, grazie a collaborazioni fruttuose come quella con la spagnola Cooltra. La vicentina Askoll Eva è senza dubbio l’emblema del Made in Italy nel settore delle due ruote green. Un baluardo che resiste tenacemente ai colpi inferti da una concorrenza straniera sempre più presente e pressante.

Da quando è entrata nella mobilità elettrica a due ruote, nel 2015, l’azienda di Dueville ha sempre svolto un ruolo primario sul nostro mercato. Lo ha fatto evolvendo la propria gamma di scooter, aprendosi anche alle e-bike e, ora, alla micro-mobilità urbana con i monopattini.

Nel 2018 Askoll Eva S.p.A è stata anche quotata in Borsa.

Un incentivo dal valore di 800 euro

Dopo un 2021 positivo, nonostante lo scotto pagato alla pandemia, Askoll vuole ripartire col vento in poppa anche nel 2022. Per continuare ad avere numeri di successo, la società ha deciso di venire incontro ai potenziali clienti lanciando un vantaggioso pacchetto promozionale.

Per l’intero mese di aprile, infatti, l’azienda vicentina ha attivato una speciale promozione verso tutti coloro che sceglieranno di acquistare uno scooter elettrico della gamma eS3 EVOlution o NGS3, i più prestazionali della famiglia.

Sfruttando l’“Incentivo Askoll” si ha, in primis, l’estensione della garanzia del mezzo a 12 mesi, con l’immatricolazione e la messa su strada incluse nel prezzo finale. In più, l’acquirente riceve in omaggio alcuni accessori non di serie, come il bauletto XL (36 litri) e il parabrezza.

Il valore totale del pacchetto è di 800 euro. L’offerta non è cumulabile con altre promozioni o con gli eco-incentivi statali ed è valida presso tutti i punti vendita Askoll aderenti all’iniziativa.

Askoll NGS3 ed eS3 EVOlution partono da un prezzo di listino di 4.390 euro.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratis alla newsletter e al canale YouTube —