Scooter a idrogeno? Mob-Ion lo mette in cartuccia

La francese Mob-Ion ha sviluppato un modello del suo scooter elettrico alimentato da idrogeno verde. Ma è rivoluzionario soprattutto il sistema di rifornimento. L’idrogeno, infatti, è stoccato in cartucce ricaricabili. Ciascuna garantisce 15 km di autonomia e si può sostituire in pochi secondi. Ogni scooter può tenerne a bordo tre o quattro, per un totale di circa 60 km di percorrenza. L’idrogeno alimenta celle a combustibile che producono l’energia elettrica per l’avanzamento del veicolo.

Idrogeno sì, ma in barattolo

Due ruote, un manubrio, fari. Visto dall’esterno, l’AM1 Powered by Stor-H è un bello scooter green, ma non sembra molto diverso dagli altri sul mercato. Eppure lo scooter presentato lunedì scorso in Francia è rivoluzionario. Non è il primo tentativo di realizzare un veicolo a due ruote elettrico che utilizzi l’idrogeno anzichè le batterie come stock di energia. Segway, per esempio, prevede di mettere sul mercato una motocicletta elettrica a idrogeno, la Apex H2, entro il 2023.

Ogni cartuccia 15 km di autonomia

Tuttavia quello di Mob-Ion è il primo ad immaginare un inedito sistema di rifornimento a cartuccia. E viene pubblicizzato addirittura sul sito ufficiale del governo francese.

Le cartucce dello scooter Mob-Ion hanno le dimensioni di una grande lattina e possono essere installate e rimosse in pochi secondi. Sono ricaricabili per un numero indefinito di volte, addirittura migliaia, durano dieci anni e sono integralmente riciclabili. Vengono riempite con idrogeno pulito, ricavato cioè dall’elettroilisi dell’acqua.. tramite uso di energia elettrica.

Scooter a idrogeno, purchè sia idrogeno “verde”

Oggi la stragrande maggioranza dell’idrogeno è prodotta oggi da un processo chiamato reforming da gas metano, che genera emissioni di CO2 . L’idrogeno verde al momento ha prezzi molto più elevati, da 2,5 a 5,5 euro al chilo, contro 1,5 euro al chilo nell’UE per l’idrogeno grigio. a Parigi ha un ambizioso piano di sviluppo per l’idrogeno verde, con uno stanziamento da 7 miliardi di euro.

L’Agenzia internazionale dell’energia (IEA) ritiene perciò che il costo dell’idrogeno verde cadrà nel prossimo decennio, con la diffusione delle eneegie rinnovabili intermittenti e il miglioramento della tecnologia degli elettrilizzatori.

Christian Bruère è presidente di Mob-Ion. La società è nata nel 2016 per ralizzare veicoli di mobilità leggera e sistemi di accumulo di energia. Perchè uno scooter a idrogeno, gli è stato chiesto? «Il primo vantaggio _ ha risposto Bruère _ è la significativa riduzione dell’impronta di carbonio, perché l’idrogeno prodotto dalle energie rinnovabili non è solo sostenibile ma non emette CO². Come sappiamo, l’azione dell’idrogeno associato a una cella a combustibile per fornire elettricità al motore produce solo acqua».