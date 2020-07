Scoop della settimana / Il botto sulla A1 filmato dalla Tesla

Scoop della settimana/ Le telecamera a bordo delle Tesla hanno colpito (per la prima volta) anche in Italia. Riprendendo un incidente in A1, tratto lombardo.

Scoop della settimana / Speronamento pazzesco in A1

Ci siamo occupati più volte dei video riprese con le telecamere di bordo delle Tesla nel cosiddetto “Sentry Mode“, la modalità sentinella. In uno si riprendeva addirittura un giudice che, odiando le auto elettrica, sfregiava un Model S nel parcheggio di un supermercato. Ma mai era accaduto che un fattaccio venisse ripreso in Italia, per di più non con l’auto ferma, ma viaggiando. E non si tratta di un botto qualsiasi: una Audi A6 ha speronato una Mini, con il rischio di conseguenze gravissime.

L’incidente è stato ripreso dalla Tesla di Emilio, un socio dei Tesla Owners Italia. E il video è visibile sul profilo Twitter del Club. Fortunatamente la ragazza a bordo della Mini se l’è cavata solo con un grande spavento. E il video è stato consegnato alla Polizia Stradale per i provvedimenti del caso. Secondo il racconto di Emilio, già da diversi km i conducenti delle due auto si stavano “stuzzicando”. All’improvviso si vede l’Audi sterzare verso sinistra e avvicinare la Mini, che si trovava in corsia di sorpasso. Per poi colpirla violentemente sulla fiancata, facendola sbandare in mezzo all’autostrada. Pazzesco. Lo scoop della settimana.

Nulla sfugge al Sentry Mode, la Modalità Sentinella

Le telecamere a bordo delle auto di ultima generazione (sulla Tesla Model 3 ce ne sono otto) stanno aprendo un nuovo capitolo nella documentare quel che avviene sulle strade. Rendendo pubblica la reale ricostruzione di quel che succede, al di là di incerte testimonianze. Finora le immagini erano limitate alle telecamere fisse installate dai gestori dei tratti autostradali. Sull’Autosole, per esempio, ce n’è una all’incirca ogni km. Negli anni questi occhi hanno immortalato di tutto, dagli incidenti più gravi fino ai comportamenti irresponsabili legati a scommesse clandestine.

Anni fa, per esempio, un uomo venne ripreso mentre percorreva contromano in bicicletta un lungo tratto dell’autostrada, in corsia di sorpasso. Immagini che rimanevano riservate, a disposizione solo della magistratura. Ora ci sono mille occhi in movimento a riprendere tutto. E le possibilità di farla franca calano drasticamente. Per fortuna.