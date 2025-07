Sconto Tesla 4 mila euro su Model 3 e Y: la Casa di Elon Musk con l’estate rilancia le promozioni, per combattere il calo di vendite.

Sconto Tesla: la Model 3 parte così da 36.970 euro

A partire dall’11 luglio prendono inoltre il via alcune promozioni estive su Model 3 e Nuova Model Y. Model 3 nelle versioni a trazione posteriore è disponibile per acquisto con maxi-rata con il tasso da 0.99% e rata a partire da 299 euro. Per chi volesse acquistarla in contanti o tramite noleggio a lungo termine, resta in vigore il Tesla Bonus di 4.000 euro. Il prezzo scende quindi da 40.970 euro a 36.970 euro. Per i possessori del precedente modello di Model 3 è inoltre possibile passare a Model 3 aggiornata mantenendo la funzionalità di Guida autonoma a massimo potenziale. Sulla Nuova Model Y in versione Long Range a trazione posteriore è ora proposto il tasso promozionale dal 2.99% sull’acquisto con maxi-rata. In alternativa, è disponibile uno sconto di 4.000 euro sul noleggio a lungo termine grazie alla promo Ayvens, valido su tutte le versioni di Nuova Model Y.

In Italia nel 2025 perso il 35% delle vendite

Con gli sconti Tesla sta cercando di tamponare un calo di vendite che va avanti ormai da diversi mesi. A livello globale ha perso il 13% anche nell’ultimo trimestre, passando da 444 mila a 384 mila auto vendute. In Italia le cose sono andate ancora peggio. Pur mantenendo la testa della classifica, Model 3 e Model Y nel primo semestre sono passate da 10.003 auto vendute a 6.451, con un calo di oltre il 35%. E le prospettive per sil secondo semestre non sono certo rosee, vista anche la maggiore aggressività dei principali brand tedeschi e cinesi. Gli sconti sono un’arma tattica che può aiutare a contenere il calo nelle vendite. Ma sul lungo periodo occorrono risposte più sostanziose, a partire dal lancio di nuovi modelli.

– Ricaricare a 0,39/kWh? Ecco come: guarda il VIDEO di Luca Palestini