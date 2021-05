Sconto sui pedaggi in autostrada con l’elettrica?

Sconto sui pedaggi in autostrada con l’auto elettrica, a partire dal 2023. La buona notizia arriva dall’Europa, con la nuova normativa sul road charging.

Sconto sui pedaggi: lo vuole l’Europa dal 2023

La notizia è stata data dal sito di Motus-e, l’associazione che riunisce tutti i players della mobilità elettrica. E viene definita “un grande passo in avanti per agevolare i possessori di veicoli meno inquinanti e favorire la transizione ecologica“. Attenzione, però, perché gli Stati membri dell’Unione dovranno dare attuazione alla normativa e l’Italia è spesso in ritardo nell’applicazione dei regolamenti comunitari. La nuova normativa europea prevede il ricalcolo del pedaggio, indicizzandolo all’impatto sull’ambiente. Le tariffe saranno basate sulle emissioni di Co2 dei veicoli e notoriamente in viaggio le elettriche risultano a zero. Otterranno il massimo dell’agevolazione economica, corrispondente ad uno sconto minimo del 75% sull’importo del pedaggio. Se recepito, il provvedimento si tradurrà in un altro vantaggio per chi guida una EV, che già è esente dal bollo per 5 anni e paga costi di assicurazione ridotti. Ma non risulta obbligatorio e saranno gli Stati a decidere se adeguarsi.

E intanto parte l’attesa rete di ricarica HPC

Di qui al 2023, comunque, anche le autostrade italiane dovranno dotarsi di un’adeguata rete di ricarica. In Autosole la prima stazione è stata inaugurata da pochi giorni e si trova nell’area di servizio Secchia Ovest, Modena Nord, in direzione Bologna. È la prima a entrare in funzione di una rete di 67 stazioni di ricarica su tutta la rete di Autostrade per l’Italia (ASPI).

Più che di colonnine, sarebbe giusto parlare di “colonnone”, dato che che sono HPC in grado di erogare fino a 300 kW di potenza Le produce un’eccellenza italiana, l’alto-atesina Alpitronic, e funzionano con tutte le app e la card dei principali circuiti: Enel X, Duferco, EvWay…L’obbiettivo è assicurare a chi viaggia in elettrico (con veicoli che sopportano le ricariche HPC) la possibilità di rifornire con tempi simili alla sosta con un’auto a benzina. Un quarto d’ora o poco più.