Sconto Ewiva in maggio: 0,65€/kWh per tutto il mese in tutti i siti con pagamento contactless, se paghi alla colonnina tramite carta o bancomat.

Sconto Ewiva in maggio nelle stazioni in cui paghi con carta o bancomat

È tempo di ribassi nelle principali reti di ricarica italiana. Il 18 aprile è stata Enel X ad annunciare un ribasso del 5-6% per colonnine DC (da 44 a 99 kW) a 0,79 euro/kWh delle HPC (da 100 kW in su) a 0,89 euro/kWh. Prima si era mossa Eni Plenitude, con un valido solo per aprile e maggio, portando la ricarica in AC a 22 kW a 0,60 euro/kWh e le DC-HPC (comprese le ultrafast)a 0,65 euro.

E ora ecco il taglio di Evviva, che per tutto maggio offre uno sconto del 30% ( 0,65€/kWh anziché 0,95). A patto che la ricarica avvenga con bancomat o carte di credito, debito o prepagate dei circuiti Mastercard, Visa, VPay, Maestro, oltre ad Apple Pay e Google Pay. L’iniziativa viene presentata come “un’azione concreta che la joint venture Enel X-Gruppo Volkswagen compie con l’obiettivo di accelerare la transizione verso un futuro a zero emissioni”.

La n.1 Biscarini: “Verso una ricarica più semplice e conveniente”

Il prezzo di 0,65 rende la ricarica elettrica, anche nelle stazioni più rapide e potenti, competitivo con il costo della benzina. Spiega Daniela Biscarini, CEO di Ewiva: “Con questa promozione vogliamo offrire un incentivo concreto a tutti gli e-driver affinché possano accedere alla mobilità elettrica in modo ancora più facile. Senza rinunciare alla convenienza.

“Come CPO, ci impegniamo nell’ampliamento di una rete ultra-veloce”, aggiunge Biscarini. “Così come nello sviluppo di iniziative promozionali che favoriscano l’utilizzo consapevole dell’infrastruttura pubblica. Abilitare la transizione energetica significa facilitare scelte sostenibili nella vita di tutti i giorni, a partire da una ricarica più semplice, immediata e conveniente. Offrendo vantaggi concreti capaci di rafforzare la fiducia e la partecipazione degli utenti nel cammino verso un futuro più sostenibile”. Vedremo tra un mese se l’iniziativa verrà confermata anche nei mesi estivi.

