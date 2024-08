Sconto 3 mila euro su Tesla Model 3 e Y: la marca di Elon Musk dal 27 agosto ribassa i listini delle varianti a trazione posteriore delle sue auto più popolari.

Sconto 3 mila euro: Model 3 da 38.890, Model Y da 39.690

C’era da spettarselo: dopo una prima parte dell’anno poco brillante sul piano delle vendite, Tesla reagisce a suo modo. Mettendo mano ai listini con decisione, vista l’assenza in questa fase degli incentivi statali. Un comunicato ufficiale annuncia che”grazie al Tesla Bonus, i clienti in Italia possono acquistare una Model 3 a trazione posteriore a partire da 38.990 euro. O una Model Ya trazione posteriore a partire da 39.690 euro. Questo incentivo, pensato appositamente per i clienti italiani, inizia nella serata del 27 agosto e termina il 30 settembre 2024. Il bonus di 3.000€ di Tesla viene applicato direttamente al prezzo di vendita, senza ulteriori requisiti“. Uno sconto analogo è stato praticato nei mesi scorsi ai clienti che avevano prenotato una Tesla con incentivo statale, senza però riuscire a fruirne per eccesso di domande.

Elon Musk, patron di Tesla.

Vendite in flessione? Macché: “Siamo il 29% del mercato BEV”

Nel comunicato Tesla insiste su un punto: smentire le voci che danno la marca in crisi sul piano delle vendite: “Da gennaio a giugno, Tesla ha accumulato una crescita di oltre il 18% in Italia rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Inoltre, Model 3 e Model Y, due dei quattro modelli che compongono la gamma Tesla, hanno guidato la classifica non solo delle auto elettriche più vendute nel periodo. Ma sono stati i veicoli più venduti in assoluto – considerando tutte le motorizzazioni – nei rispettivi segmenti, un risultato senza precedenti in Italia. A questo scenario si aggiunge un altro risultato significativo del primo semestre: in Italia, il 29% del mercato BEV è rappresentato da Tesla. Quasi un’auto elettrica su tre immatricolate è stata una Tesla“. Le somme vere si tirano a fine anno: vedremo allora se il 2024 è stato un anno positivo o meno.

