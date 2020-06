Sconto 30% per le Ev su Tangenziale Est Milano e Brebemi

È un altro vantaggio per chi guida elettrico, oltre all’ esenzione dal bollo per i primi 5 anni (e riduzione successiva) e accesso a molte ZTL, con parcheggi gratuiti. Questa iniziativa è frutto di un accordo tra il gestore dei tratti autostradali e Telepass . Il presidente della A35 (Milano-Brescia), Franco Bettoni , la spiega così: “L’obiettivo è contribuire alla diffusione di un’economia circolare, per favorire sempre di più la qualità ambientale e quella economica Tese alla crescita, allo sviluppo e alla modernizzazione del settore autostradale del nostro Paese”. Bettoni è convinto che l’emergenza sanitaria non rallenterà la transizione all’elettrico , visto che a breve arriveranno nuovi veicoli con batterie più economiche, di lunga durata. E a costi più contenuti. Lo sconto vuole essere anche “un importante stimolo dopo l’emergenza sanitaria che ha colpito pesantemente quest’area del paese“.

Ma l’Autosole resta sempre senza ricariche

Per fruire dello sconto occorre avere il Telepass. La riduzione è cumulabile con lo sconto del 20% che viene già applicato a tutti i possessori di Telepass Business e Family. Chi ha un’auto elettrica e viaggia su queste due tratte, dal 15 giugno dimezza il costo dei pedaggi. “L’accordo con l’A35 Brebemi e A58 Teem – spiega Francesco Maria Cenci Head of Tolling & Automotive di Telepass – rafforza la strategia green di Telepass introducendo di fatto in Italia il principio della Direttiva Eurovignette. Mira ad incentivare comportamenti ambientalmente sostenibili. Applicando in questo caso sconti sulle tariffe non solo in funzione dell’utilizzo dell’autostrada ma anche sulla base dell’inquinamento prodotto dal veicolo”. La cosa buffa è che Telepass appartiene al gruppo Atlantia-Autostrade per l’Italia. Che non solo, a quel che ci risulta, non applica alcuno sconto alle auto a emissioni zero. Ma si è ben guardata dal dotare di una rete di ricarica l’Autosole e le tante altre tratte gestire (guarda l’articolo).