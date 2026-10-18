Sconti Enel per gli automobilisti, elettrici e non: in una fase di prezzi pazzi, arriva una serie di iniziative per alleviare il conto di ricariche e rifornimenti.

Sconti Enel (“e l’auto elettrica è già conveniente”)

La premessa è che “le tensioni geopolitiche internazionali mettono sotto pressione i prezzi dei carburanti. Mentre il settore elettrico si dimostra molto più stabile“. Enel in questo contesto annuncia di muoversi in aiuto dei consumatori: “Partono nuovi sconti sulle ricariche pubbliche e sull’acquisto delle Waybox (colonnine domestiche per ricarica da casa). Ma anche un aiuto concreto nelle spese per gasolio e benzina: per chi ancora non è passato all’elettrico c’è un buono carburante da 40 euro“. La nuova offerta, spiega l’azienda, abbraccia la mobilità privata nel suo insieme. Guardando sia ai possessori di auto elettriche, sia a chi ancora si muove con un veicolo endotermico. Secondo i calcoli Enel, l’elettrica dimezza le spese di rifornimento. “Per percorrere 100 km spendi circa 7,8€ in elettrico (che scendono a 6,3€ ricaricando a casa), contro i 15,5€ della benzina e i 12,9 € del diesel”.

Fino all’11/11 sulla ricarica pubblica tagli fino al 20%

Considerando un tragitto di 500 km, il risparmio può arrivare a 38 euro. Su una percorrenza annua di 10.000 km, una famiglia può risparmiare tra i 750 e gli 800 euro. Quota che, ricorda l’Enel, sale a 920 euro se si ricarica solo a casa. La convenienza non riguarda solo la ricarica. I prezzi d’acquisto dei modelli elettrici sono ormai vicini a quelli tradizionali (-4% per le auto più grandi). E i costi di manutenzione inferiori di circa il 10% nell’arco di 8 anni. In questo contesto si inserisce l’offerta. Fino all’11 novembre Enel riduce fino al 20% il costo della ricarica pubblica. E offre la Waybox al prezzo promozionale di 199€, con una riduzione del 50%. Confermando l’impegno nel rendere l’elettrificazione dei consumi una scelta sempre più semplice e conveniente. Incluso il rinnovo dell’offerta ‘Enel Digital Luce‘, che “presenta il prezzo più basso per la componente energia tra gli operatori primari”.

Sconti Enel e buono di 40 euro per i nuovi clienti-luce

Ma c’è anche un’offerta per chi ha un’auto a motore termico e sceglie Enel per la fornitura energetica a casa. Fino al 4 novembre tutti i nuovi clienti luce e gas che aderiscono alle offerte dedicate potranno ricevere un buono da 40 euro (corrisponde a 57 KWh calcolato sul costo medio della ricarica pubblica) da utilizzare per ricarica dei veicoli elettrici tramite l’App Enel On Your Way. Oppure, in alternativa, per il rifornimento di benzina o diesel presso le stazioni Q8. “La transizione energetica“, conclude l’Enel, “in questo momento, non è solo una scelta legata alla sostenibilità ambientale. a anche di risparmio per le famiglie. In definitiva, valutando l’intero ciclo di vita del veicolo, dall’acquisto ai rifornimenti fino alla manutenzione, l’elettrica batte già oggi quella a benzina“.

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