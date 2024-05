Sconti elettrici + bonus 2024: Opel, Smart, Mercedes…

Sconti elettrici + bonus 2024, in vigore da lunedì 3 giugno: le Case cavalcano i maxi incentivi con i loro sconti. Partiamo dalle offerte Opel, Smart e Mercedes.

Sconti elettrici + bonus: le rate Opel partono da 59 euro al mese

Opel, marca tedesca del gruppo Stellantis, per la Corsa-e punta su rate mensili molto contenute, 59 euro al mese, le stesse annunciate dalla cugina Citroen C3. Ma questo solo per chi ha le condizioni per ottenere il bonus statale massimo, 13.750 euro, avendo un Isee sotto i 30.000 euro e rottamando un veicolo fino a Euro 2. L’offerta consiste nel leasing Blitz! (3 anni, 30.000 km con valore futuro garantito, TAN 0%) comprensivo di wall box e caricatore di bordo a 11 kW. L’equipaggiamento della Yes include cerchi in lega da 16”, sistema Multimedia digitale da 10” con Android Auto e Apple CarPlay wireless e tetto nero sportivo. Alla fine dei tre anni si può scegliere se tenerla o restituirla o cambiarla con una nuova Opel. La Mokka Electric da 156 CV e 408 km di autonomia si può avere invece a 69 euro mese (TAN 0%) e l’Astra Electric a 179 euro (TAN 0%).

Sconti elettrici + bonus: la #1 offerta da 26.545 euro

La Smart invece porta l’intera gamma della #1 sotto la soglia di prezzo utile per accedere dell’Ecobonus 2024. Pro, Pro+, Premium, Pulse e anche la versione sportiva BRABUS diventano così molto più accessibili. Con prezzi che, sommando i vantaggi dell’Ecobonus a quelli di un’eventuale rottamazione, scendono a 26.545,09 euro per la versione Pro. 31.545,09 euro invece per la Pro+, 32.585,09 euro per la Premium, 32.655,09 euro per la Pulse e per BRABUS. Disponibile anche a noleggio con Smart Mobility RENT a partire da #1 Pro, 406 euro per 48 mesi con 5.000 euro di anticipo, inclusa RCA, furto 0 franchigie, manutenzione straordinaria e danni al veicolo.

Smart #1, quanto consuma veramente?