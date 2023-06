Sconti eBike: giugno è il mese giusto

Sconti eBike per tutti i gusti. In questo inizio d’estate sono tanti infatti i marchi famosi che offrono bici elettriche a prezzi ribassati e allora l’affare si può fare con i consigli di Vaielettrico.

Super offerte che partono proprio dalle aziende più importanti del panorama elettrico. Diamo allora un’occhiata a cosa possiamo portarci a casa risparmiando anche qualcosa.

Sconti eBike: Canyon giù anche del 25%

Si parte con Canyon che in occasione della Giornata mondiale della bici lo scorso 3 giugno ha lanciato la sua campagna di offerte. Nello specifico la campagna riguarda l’intero comparto a due ruote e annessi accessori. Per quanto concerne la pedalata assistita i modelli in saldo sono una ventina tra eMtb e eBike da strada.

Da mettere nel mirino soprattutto le nuovissime Grand Canyon: ON in versione 7 e 8, diciamo le meno impegnative del lotto che abbiamo presentato poco tempo fa. Per entrambe si tratta di sconti in doppia cifra che in soldoni si trasforma in un risparmio di 400 euro su Grand Canyon: ON 8 in versione L o XL, che passa da 3.199 a 2.799 euro. Stessi 400 euro di risparmio sul modello Grand Canyon:ON 7 e prezzo ribassato a 2.499 euro quando da listino sarebbe a 2.899 euro.

Quando parliamo di Grand Canyon:ON siamo di fronte a una front utile in città e nel trekking medio/leggero. Si parte da un telaio in alluminio, che offre una posizione di guida confortevole, mentre la forcella con 120 mm di escursione, le ruote da 29″ e gli ampi pneumatici da 2,6″ agiscono insieme per eliminare le vibrazioni dei sentieri sconnessi. Mentre sono presenti una serie di accessori “plug and play” come cavalletti, parafanghi e portapacchi.

Grand Canyon:ON 7 monta una forcella RockShox Judy Silver da 120 mm di escursione, l’affidabile gruppo Deore di Shimano e freni SRAM DB8. Il modello Grand Canyon:ON 8 invece si basa su forcella Fox AWL da 120 mm, e trasmissione Shimano XT, freni Shimano M6120/6100. Tutte condividono le ruote con cerchi TRY30 e mozzi Shimano MT410.

Sconti su eMtb e non solo

Tra i prodotti eMtb in sconto ci sono anche le versioni 6 e 7 della Neuron:ON che vengono vendute con uno sconto del 14% e 15% rispettivamente. Ciò vuol dire che la Neuron:ON 6 costa ora 2.990 euro invece di 3.499 e la Neuron:ON 7 viene via a 3.399 euro contro un prezzo di listino di 3.999 euro. Anche in questo caso sono disponibili soltanto taglie grandi con telai in alluminio di alta qualità e sono completi di motori Shimano. Tre livelli di assistenza e un’incisiva coppia di 85 Nm. Ruote da 29’’ e batterie sulle taglie M-XL da 630 Wh. Unico neo di questi due modelli: le bici acquistate ora vengono consegnate a settembre.

Occhio poi agli sconti eBike da strada e città, soprattutto alle Pathlite nei vari allestimenti. Con queste ottime bici a pedalata assistita che montano batterie da 750 Wh si possono risparmiare circa 300 euro con prezzi che oscillano da 2.990 euro a 3.499 euro.

Ottime Trek in offerta

Stesso discorso per Trek che prolunga fino al 19 giugno le sue offerte di primavera. Ci sono quindici modelli con sconti eBike dai 300 ai 700 euro a seconda del modello. Si va dalla più conveniente Powerfly 4, fino alla Rail 9.7 regina della montagna con Motore Bosch Performance Line CX di quarta generazione e batteria da 750 Wh.

Le Trek in sconto 1 di 4

Per tutte le eBike Trek comunque vale la regola di componenti di alto livello, come l’affidabile trasmissione Shimano e il potente motore Bosch. Inoltre, grazie al pratico sistema RIB (Removable Integrated Battery), la batteria è completamente racchiusa nel telaio e non richiede utensili per la rimozione. Il range di spesa va dai 3.000 ai 7.000 euro e comprende tutta la linea Powerfly oltre a quella delle varie Rail.

Le nuove Rail montano, a seconda delle versioni, il comando remoto a LED (versioni 9.5 e 9.7 e quelle in alluminio) o il nuovo System Controller LED integrato nel tubo superiore con comando compatto Mini Remote (versioni 9.9 e 9.8)

Yamaha taglia 300 euro

Trecento, intesi come euro, è la parola d’ordine anche per Yamaha che mette in sconto i tre modelli Crosscore, Wabash e Yox Moro07. Infatti per un periodo limitato di tempo è possibile acquistare le nuove Yamaha a prezzo ribassato con la promozione #SwitchOnYourSummer. Inoltre hai l’opportunità di vedere, toccare con mano e provare il modello che preferisci presso un Yamaha eBike Experience Center Ufficiale prima di effettuare un ordine online.

Ecco allora Moro 07, una all-mountain con 150 millimetri di escursione. il telaio Dual Twin, il motore PW-X3, con 250 watt di potenza, e coppia di 85 Nm. batteria compatta da 500 Wh Yamaha Lithium Ion, con il controllo remoto InterfaceX. Costo abbassato a 4.699 euro. Per quanto riguarda la CrossCore RC con motore PW series-ST compatto e silenzioso con 70 Nm di coppia il prezzo è di 2.499 euro.

E infine la gravel Wabash prodotta in tre misure, con un manubrio piuttosto ampio e nasce per poter andare dalla strada ai sentieri in sterrato. Il motore è lo stesso della CrossCore RC e la coppia massima sempre da 70 Nm. Pesa 21 kg che non sono tanti per una bici di questo genere. Ovviamente la batteria è Yamaha da 500 W. Il prezzo scende a 3.499 euro.

Cannondale abbassa i prezzi

Cannondale riduce i listini delle proprie eBike con un risparmio di alcune centinaia di euro scegliendo i modelli proposti in sconto. Nella gamma Urban le occasioni riguardano le serie Adventure Neo e Mavaro Neo. La prima ha ora un prezzo di accesso di 2.299 euro contro un listino per la 4 EQ fissato a 2.599 euro. Di fatto uno sconto di 300 euro per il modello mosso dal motore Bosch Active Line Plus alimentato da batterie da 400 Wh per autonomie fino a 120 km.

tutte le Cannondale in sconto 1 di 7

La riduzione sale a 400 euro per la 3 EQ, ora acquistabile a 2.699 euro. Mentre il taglio scende a 300 e 200 euro per le versioni superiori, la 2 EQ e la 1 EQ, ora acquistabili rispettivamente a 2.999 e 3.899 euro. Ottime opportunità anche per la gamma Mavaro Neo, a cominciare dalla 5+ ora in vendita a 3.799 euro anziché a 4.499 euro. Allettante è pure lo sconto di 500 euro su Neo 4 e Neo 3, entrambe proposte a 4.499 euro. Minore ribasso delle altre Mavaro Neo: 100 euro per listini compresi tra 5 e 6.000 euro.

Le eMtb Cannondale in vetrina 1 di 3

Nel segmento eMtb le bici in offerta sono nove. Si parte dalla Trail Neo1, con kit Bosch Performance CX abbinato a batterie da 750 Wh e alla trasmissione Shimano Deore a 12 velocità, ora disponibile a 4.699 anziché a 4.999 euro. Gli altri prezzi ribassati riguardano la Moterra Neo4, un enduro con sospensioni Rock Shox da 150 mm, gruppo Sram SX e motore Shimano EP8 che si può portare via a 4.999 euro, 500 in meno del prezzo originale. C’è inoltre la Carbon LT 1 a 8.499 euro anziché a 8.999 euro con telaio in carbonio dotato di sospensioni con escursione di 170/165 mm, cambio Shimano XT a 12 marce e sistema Bosch Smart System con accumulatori da 750 Wh. Nel mezzo ci sono la Carbon 2 (7.099 euro scontata), la Carbon 1 (7.999 euro) e la Carbon LT 2 (7.099 euro), tutte con tagli di 500 euro.

