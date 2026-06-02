Sconti d’estate, Plenitude apre le danze (e il caro carburanti…)







Taglio drastico e generalizzato per tutte le tariffe di ricarica sulla rete Plenitude on The Road: è scattato ieri e resterà in vigore fino al 30 settembre. Un segnale molto forte per tutto il settore, mentre il caro carburanti non molla e sta per scadere la proroga del taglio accise.

La rete di ricarica Plenitude on The Road del Gruppo ENI, seconda in Italia dopo Enel X con circa 23.000 punti installati, ha annunciato ieri una sforbiciata lineare a tutte le tariffe, nel quadro di un’offerta estiva che si concluderà a fine settembre. La promozione è valida su tutta le rete Plenitude in Italia e San Marino.

Questi i nuovi prezzi:

0,53 euro/ kWh su tutte le colonnine Quick in corrente alternata AC fino a 22 kW;

kWh su tutte le colonnine Quick in corrente alternata AC fino a 22 kW; 0,60 euro/ kWh sulle colonnine Fast in corrente continua fino a 75 kW;

kWh sulle colonnine Fast in corrente continua fino a 75 kW; 0,65 euro/kWh su tutte le Ultrafast in corrente continua oltre 75 kW

Va precisato che le ricariche da prese in Ac da 22 kW integrate nelle colonnine Ultrafast, sono prezzate anch’esse a 0,65 euro. Queste tariffe sono valide per ricariche effettuate da utenti registrati tramite l’App Plenitude On The Road o tramite la RFID card del circuito.

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Vedremo come reagiranno gli altri operatori della ricarica, e in particolare il primo Enel X.

Val la pena di ricordare che, agli attuali prezzi del carburante alla pompa, la parità di costi di percorrenza tra diesel-benzina e ricarica pubblica si aggira attorno a 0,60 euro/kWh.