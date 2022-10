Sciocchezze in rete: il Suv che si ricarica in 4 giorni

Sciocchezze in rete: servono 4 giorni per ricaricare a casa un’auto elettrica. Il modello in questione è un Hummer EV, un maxi-Suv con batteria da 212,7 kWh.

Sciocchezze in rete: voleva ricaricare un Hummer da 212 kWh con la spina di casa…

Che cosa non si scrive per denigrare l’auto elettrica. L’ultima storiella riguarda un tizio (americano) che prima ha acquistato questo pachiderma con una batteria da TIR. Poi si è accorto che ricaricandolo con la spina del garage di casa, evidentemente a 2 kW, impiegava addirittura un centinaio di ore, quattro giorni appunto. Ovviamente il video girato dallo sprovveduto è diventato virale sul web, senza che si facesse notare che il problema è la sconcertante impreparazione del tizio. È come se si pretendesse di riempire il serbatoio di una nave con delle bottigliette: quanto tempo impiegheresti? E si potrebbe dire che è questo il tempo che occorre per rifornire quella nave? Non a caso sul suo sito la General Motors fa presente piuttosto che questo bestione si rifornisce a 800 volt nelle stazioni pubbliche fino a 350 kW. E che lì impieghi 10 minuti per inserire una quantità di energia sufficiente per fare 100 miglia (oltre 160 km).

Solo la batteria pesa come una Honda Civic

In un’oretta, quindi, fai il pieno. E se non hai una di queste stazioni HPC a portata di mano eviti di comprare questo Suv da fuori di testa, un’americanata la cui batteria da sola pesa più di un’auto media come la Honda Civic. O quantomeno ti premuri di ricaricare a casa a potenze ben oltre i 2 kW. Ecco come invece come la vicenda viene raccontata sul web (anche su diversi siti italiani): “L’uomo gioiva all’idea di poter ricaricare il proprio veicolo direttamente a casa. Facile sicuramente, ma anche conveniente? Non proprio, dato che per ricaricare del tutto il Suv serviranno, nel migliore delle ipotesi, circa quattro giorni. Se invece si è dotati di speciali attrezzature, la carica potrebbe concludersi in un solo giorno“. Nel video si sente poi lo sciagurato esclamare: “In questo momento sono circa le 18 di martedì, e il display mi dice che sarà pieno entro sabato alle 22:55, che sono più di quattro giorni di ricarica. Oh». Viene in mente il titolo di un vecchio film con Jim Carrey: “Scemo e più scemo“…