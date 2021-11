Scintille tra nonnini: mamma Musk contro Biden

Scintille tra nonnini: mamma Musk va all’attacco di Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti, con un tweet in cui lo accusa di vivere nel passato…

Scintille tra nonnini: “Biden è rimasto a 20 anni fa”

Ultimamente in casa Musk girano piuttosto le scatole. Qualche giorno fa è stato Elon a esprimere su Twitter le sue riserve sul boom borsistico di Rivian. L’azienda di pick-up e Suv elettrici, con una storia recentissima e un pugno di macchine consegnate, a Wall Street vale già più della Volkswagen. Ma ora Maye Musk scende in campo (sempre su Twitter) e attacca addirittura il numero uno della Casa Bianca. Il motivo? Un discorso di Biden in cui si lodava la General Motors per avere guidato la conversione all’elettrico dell’industria dell’auto, come un vero leader. Parole esatte: “You electrified the entire auto Industry. You led“. Sferzanti le parole di Maye Musk: “Il discorso di Biden è stato scritto 20 anni fa. Chi gli scrive i discorsi ha scaricato il file sbagliato“. Non ha tutti i torti: per qualche strano motivo il presidente continua a ignorare Tesla e a rifarsi sempre alle Big Three di Detroit (con la GM anche Ford e Chrysler). Come se il tempo si fosse fermato.

Maye, ex modella, ora è una scrittrice di successo

Mai toccare Elon, la mamma reagisce sempre in modo durissimo. Cavalcando i social con la padronanza di un ventenne. Maye Musk è ormai un personaggio mediatico notissimo negli Stati Uniti. I suoi look, stravaganti ma sempre elegantissimi, attirano i paparazzi delle riviste di gossip. E lei appare sempre più spesso a fianco del notissimo figlio, per il quale a suo tempo ha lasciato il paese d’origine della famiglia Musk, il Sud Africa. Maye ha pubblicato anche un libro dal titolo eloquente: “A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success“. Che si può tradurre con “I progetti di una donna: consigli per una vita piena di avventure, bellezza e successi“. In pratica una summa di suggerimenti derivanti dall’esperienza di una vita ricca di colpi di scena. Senza paura di nessuno, neanche del presidente.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it—