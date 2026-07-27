Schwarz (Lidl e Kaufland) torna alle termiche: e la strategia green del gruppo?













Il gruppo Schwarz, proprietario delle catene Lidl e Kaufland, in retromarcia sulla transizione elettrica. Ha deciso infatti di sospendere temporaneamente in Germania gli ordini di nuove auto elettriche aziendali, tornando ai modelli con motore termico. Una scelta motivata da ragioni economiche – in particolare dalla scarsa tenuta del valore residuo delle BEV -ma che appare in evidente contrasto con la comunicazione del gruppo, da anni incentrata sull’ecologia. Tuttavia continuerà ad investire nelle colonnine di ricarica nei suoi negozi, ribadendo anche l’obiettivo delle emissioni nette zero entro il 2050.

Quando il conto economico pesa più della sostenibilità

La decisione, secondo il quotidiano Lebensmittel Zeitung ripreso dal sito electrive, riguarda esclusivamente la Germania. Interessa le nuove auto di servizio destinate ai dipendenti di Lidl e Kaufland. Il gruppo spiega che il problema non è l’auto elettrica in sé, ma la forte svalutazione che rende poco conveniente acquistare direttamente i veicoli e rivenderli dopo alcuni anni.

È una motivazione comprensibile dal punto di vista finanziario. Ma proprio perché arriva da un’azienda che ha fatto della sostenibilità uno dei pilastri della propria comunicazione, la scelta rischia di alimentare dubbi sulla solidità degli impegni ambientali quando entrano in gioco i costi.

Il paradosso è evidente. Schwarz continua infatti a ricordare gli investimenti nella mobilità elettrica: migliaia di punti di ricarica installati presso i supermercati Lidl e Kaufland, sperimentazioni con camion elettrici e il traguardo del net zero al 2050.

Eppure, nel momento in cui deve decidere quali vetture mettere a disposizione dei propri dipendenti, il gruppo conclude che, alle condizioni attuali del mercato, conviene tornare ai motori a combustione.

Un segnale che riguarda tutto il settore

La vicenda non va letta come una bocciatura definitiva dell’auto elettrica. Piuttosto evidenzia uno dei nodi ancora aperti della transizione: il valore residuo delle BEV e il funzionamento del mercato dell’usato.

Per molte aziende il problema viene assorbito dal noleggio a lungo termine. Schwarz, invece, acquistando direttamente i veicoli, ne sopporta integralmente il rischio economico. È questa scelta gestionale ad aver fatto prevalere il conto economico sugli obiettivi ambientali.

Secondo il management, oltre alla maggiore svalutazione delle elettriche rispetto ai modelli con motore a combustione, incide anche la rapida evoluzione tecnologica – con continui miglioramenti di autonomia, ricarica e software – e una domanda dell’usato ritenuta ancora insufficiente per alcuni segmenti di mercato.

Va però ricordato che il mercato delle elettriche usate è oggi molto più articolato rispetto a pochi anni fa. In Germania, ad esempio, cresce l’interesse per i modelli compatti e con prezzi accessibili. Ma continuano a soffrire soprattutto le vetture premium e quelle tecnologicamente meno aggiornate.

Non va sottovalutato anche il fatto che il gruppo Schwarz si serve prevalentemente da un unico produttore, BMW, che negli ultimi mesi ha notevolmente allungato i tempi di consegna delle sue vetture elettriche a seguito del successo degli ultimi modelli della serie Neue Klasse. Non si può escludere perciò che tra le due aziende siano intercorsi accordi commerciali per privilegiare l’acquisto di modelli termici.

Resta però una domanda inevitabile: quanto è credibile una strategia climatica che continua a investire nelle infrastrutture per la mobilità elettrica ma, quando si tratta della propria flotta aziendale, torna a scegliere i motori termici?