Schlein a Meloni: 14 miliardi su clima ed energia in 5 proposte

























Elly Schlein scrive a Giorgia Meloni e mette sul tavolo una proposta da 14 miliardi di euro per accelerare la transizione energetica italiana. La segretaria del PD chiede un confronto al governo sull’utilizzo delle risorse che l’Italia potrebbe mobilitare entro il 2028 grazie alla flessibilità concessa dall’Unione europea. Nel piano entrano pompe di calore, riqualificazione degli edifici, industria, trasporto pubblico, reti elettriche, accumuli e infrastrutture di ricarica. Una proposta che riporta al centro il nodo strutturale del costo dell’energia e della dipendenza dalle fonti fossili.

Cinque cinque capitoli per cambiare l’energia italiana

La proposta di Schlein è articolata in cinque linee di intervento.

Due miliardi sarebbero destinati al raddoppio delle risorse del Conto Termico, con l’obiettivo di accelerare la sostituzione degli impianti alimentati da combustibili fossili con pompe di calore elettriche .

. Altri tre miliardi andrebbero alla riqualificazione energetica degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Una misura che lega la decarbonizzazione alla riduzione dei consumi e alla questione della povertà energetica , soprattutto per le famiglie più esposte al caro bollette.

, soprattutto per le famiglie più esposte al caro bollette. Il capitolo più consistente, quattro miliardi, riguarda invece le imprese e la conversione dei processi produttivi a bassa e media temperatura, con l’obiettivo di ridurre il consumo di gas naturale.

Tre miliardi per tram, metro e autobus elettrici

Sul fronte della mobilità, Schlein propone di destinare 3 miliardi di euro al Fondo unico per le reti metropolitane e il trasporto rapido di massa. Le risorse , scrive Il Foglio, servirebbero a realizzare nuove linee di metropolitana e tram e ad acquistare autobus elettrici.

È un passaggio rilevante anche per la politica energetica: l’elettrificazione dei trasporti non riguarda soltanto l’auto privata, ma richiede una crescita della capacità della rete e una maggiore disponibilità di energia elettrica prodotta da fonti non fossili.

Ed è proprio qui che arriva il quinto capitolo del piano: 2 miliardi per reti elettriche, sistemi di accumulo, batterie e infrastrutture di ricarica. Una voce particolarmente interessante per il settore della mobilità elettrica, perché collega esplicitamente sviluppo delle rinnovabili, flessibilità della rete ed elettrificazione dei consumi.

Il nodo resta: sbloccare le rinnovabili

La lettera arriva dopo che Schlein aveva già indicato lo sblocco delle fonti rinnovabili come uno degli elementi della strategia energetica del PD per la prossima legislatura. È un punto centrale anche a giudizio di Vaielettrico: senza una maggiore produzione elettrica da eolico e fotovoltaico, l’elettrificazione di trasporti, riscaldamento e industria rischia infatti di procedere più lentamente o di continuare a dipendere, nelle ore marginali, dal gas.

La questione non è soltanto installare nuovi impianti. Servono reti, accumuli, connessioni e tempi autorizzativi compatibili con gli obiettivi di decarbonizzazione. È il passaggio che trasforma l’espansione delle rinnovabili da obiettivo energetico a infrastruttura abilitante dell’elettrificazione.

Schlein chiede anche di cambiare la tassazione sull’elettricità

La proposta del PD comprende infine una revisione della tassazione sull’energia elettrica, che secondo Schlein oggi risulta più elevata rispetto a quella sul gas. L’obiettivo dichiarato è rendere più coerente la struttura fiscale con la decarbonizzazione e con l’elettrificazione dei consumi.

La lettera, quindi, non si limita a chiedere nuovi incentivi: mette insieme domanda elettrica, produzione rinnovabile, infrastrutture e costo dell’energia. Resta ora da capire quale sarà la risposta del governo e, soprattutto, se sui singoli capitoli potranno emergere convergenze concrete.

Per un Paese che deve contemporaneamente ridurre la dipendenza dal gas, elettrificare i consumi e rendere più competitiva la propria industria, il punto decisivo sarà trasformare le risorse disponibili in impianti, reti e consumi efficienti, evitando che i tempi autorizzativi e infrastrutturali finiscano ancora una volta per frenare gli investimenti.

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