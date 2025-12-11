Schiuma nella colonnine A2A per bloccare le ricariche: un gesto di boicottaggio che si è ripetuto per due volte in tre giorni. La denuncia su LinkedIn del n.1 di A2A e-Mobility e di Motus-e, Fabio Pressi.

Schiuma nella colonnine A2A, Pressi: “Non è solo un gesto incivile…”

Ecco quel che ha scrive Pressi, accompagnando l’immagine che abbiamo riprodotto sopra e qui a fianco: “𝗟𝗮 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮 𝘃𝗼𝗹𝘁𝗮 𝗶𝗻 𝗺𝗲𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝘁𝗿𝗲 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶… Quello di oggi è qualcosa di più. Utilizzare della schiuma per bloccare una colonnina non è solo un gesto incivile: è un tentativo di ‘tappare la bocca’ a chi investe sul cambiamento. Gli stessi autori probabilmente non sanno nemmeno che i parcheggi in cui sono installate le colonnine CityPlug di a2a E-Mobility non sono riservati ai veicoli elettrici. Sono spazi aperti a tutte le auto, anche tradizionali. Non c’è quindi alcuna ‘penalizzazione’ della sosta. Questo è l’unico motivo per cui riesco a spiegarmi un atto tanto vile. Quando il dibattito sulle nuove forme di mobilità degenera in manomissioni e intimidazioni, siamo di fronte allo specchio più chiaro della paura del cambiamento. Una paura che nasce dal non comprendere le opportunità, i benefici e il valore che queste tecnologie portano a tutti, non solo a chi guida elettrico“.

Povere ricariche: tra cavi tagliati e gesti come questo…

Non bastavano quindi i furbacchioni che imperversano in tutta Italia (e non solo) tagliando i cavi di ricarica per rivendere il rame all’interno. Il boicottaggio dell’auto elettrica assume costantemente forme nuove. I commenti su LinkedIn al post-denuncia di Pressi vanno in due direzioni. Da una parte c’è chi chiede di identificare e punire gli autori della bravata. Dall’altra chi constata, con amarezza, che questi gesti vandalici si ripetono cliclcamente con ogni innovazione tecnologica. Sarà…Il problema è che quasi mai i responsabili di questi gesti vengono beccati. Per quel che riguarda il taglio dei cavi delle colonnine, per esempio, siamo a conoscenza di un’unica banda fermata dalla Polizia a Roma dopo un blitz criminoso a Ladispoli. Troppo poco.