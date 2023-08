Schiavi della spina, ansia da ricarica…Basta con questi luoghi comuni con cui si disprezza l’auto elettrica, suggerisce Christian, un lettore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it .

Schiavi della spina, ansia da ricarica? Frasi che non hanno più alcun senso

“Vi scrivo per una proposta riguardo alcune trovate giornalistiche alle quali credo sia giunto il momento di non dare più sostegno. Premetto che l’auto elettrica richiede una gestione ed un utilizzo completamente differenti dalle auto termiche. È un po’ come paragonare il telefono fisso con lo smartphone: c’è qualcuno al mondo che li gestirebbe allo stesso modo? Quando si chiama qualcuno si chiede ancora “pronto, casa Rossi?“. Lo stesso vale per le BEV, sono diverse e diversamente vanno gestite (e questo lo sottolineate spesso). Veniamo al punto. Ci sono due frasi utilizzate spesso che sono fuorvianti e per le quali vi propongo di “censurarle” anche quando arrivano da un messaggio o da un commento. Non voglio zittire nessuno, ma forse sarebbe il caso di specificare sempre che non hanno alcun senso“.

Vi chiedo di abolire questi termini denigratori. Con la benzina invece…

“Ansia da ricarica? La maggior parte delle BEV (escluse le citycar e qualche modello più datato) hanno oltre 300km di autonomia, di cosa stiamo parlando? Di quale ansia? 300km permettono di coprire qualsiasi viaggio senza più soste del necessario o problema di trovarsi con la batteria scarica all’improvviso. Certo, occorre un minimo di accortezza nel pianificare le ricariche. Schiavi della spina? Ma quale schiavitù… semmai libertà, da quando ho comprato la prima auto elettrica. La cosa che mi scocciava di più era andare dal benzinaio con gli altri mezzi (auto a metano e scooter). L’elettrica è di una comodità assurda: arrivi a casa, la attacchi fai qualsiasi cosa (mangiare, dormire, jogging…). Mentre con le ICE devi obbligatoriamente fermarti lungo il tragitto, magari allungando perché un po’ più in là c’è quel benzinaio che fa qualche centesimo in meno al litro… Vi chiedo di abolire questi termini che sono solo trovate di qualcuno per denigrare le BEV e far passare l’idea che siano peggio... Invece sono meglio“. Christian

Risposta. In genere abbiamo notato tutti una cosa: che questi termini vengono utilizzati soprattutto da chi l’auto elettrica non la usa. Chi ce l’ha, come scrive Christian, capisce subito che è un oggetto diverso dalle auto tradizionali e si organizza in fretta. Senza sentirsi né schiavo della spina né affetto da ansia da ricarica.

Qualcosa che forse ancora non sapete della ricarica…Guarda i VIDEO-CONSIGLI di Paolo Mariano