Scende in campo anche CATL: torna in auge il battery swap

Sotto la regia del governo di Pechino, in Cina torna in auge il battery swap, ovvero la sostituzione rapida delle batterie come alternativa vincente rispetto alla ricarica ultraveloce. Tanti i progetti annunciati in queste ultime settimane, tanti i colossi industriali coinvolti. Da ultimo, il numero uno mondiale delle batterie, CATL, finalmente pronto a lanciare un suo ecosistema fatto di una gamma di batterie standardizzate e relativi impianti robotizzati (30-40 mila entro il 2030) per scambiarle in 100 secondi.

Ma la confusione è grande: il precursore Nio rallenta e cerca alleati per le sue 2.900 stazioni. Trova Geely, Chery e GAC

Ma tanta è anche la confusione. Nio, il carmaker che per primo ha sposato il nuovo sistema e in due anni ha già realizzato una rete di 2.900 stazioni di scambio in Cina, ha dimezzato il ritmo di espansione del servizio. Nel 2024 ha aperto 486 nuovi impianti anziché i mille previsti. E lanciando a metà dicembre il nuovo brand Firefly che sbarcherà in Europa l’anno prossimo con un mini suv del segmento C, ha rinunciato ad abilitarlo per il battery swap. Il motivo? Dimensioni e caratteristiche della batteria sono incompatibili con le stazioni di scambio esistenti.

Per un altro brand del gruppo, Onvo, ha installato invece oltre 800 stazioni ad hoc. Ora ha sviluppato una nuova versione dei suoi centri di scambio rapido compatibile sia con i modelli Nio, sia con quelli Onvo. Ma per entrambi i brand si parla di batterie di grandi dimensioni (150 o 100 kWh con chimiche LFP o NMC).

In Europa, dove Nio è presente da quasi due anni in Norvegia, Germania, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia, le sue stazioni di battery swap sono solo 59. L’ultima è stata aperta il 12 dicembre in Belgio dove Nio arriverà a inizio anno. Ma il tasso di utilizzo è ancora bassissimo.

Va meglio in Cina. Nio dichiara di aver toccato finora un totale di 60 milioni di operazioni di swap, al ritmo di circa 80.000 al giorno. Quindi, mediamente fra 20 e 30 sostituzioni giornaliere per ogni stazione. Ma le sue stazioni di ultima generazione sono potenzialmente in grado di effettuarne molte di più, circa 480 al ritmo di un cambio batteria ogni 2,5 minuti.

Tutto avviene senza l’intervento del pilota che si limita a collocare l’auto all’ingresso di un tunnel, tipo lavaggio automatico. Qui viene riconosciuta e un sistema di 6 lidar la guida all’interno della postazione, dove la batteria viene smontata e sostituita da sistemi robotizzati.

Tutto ruota attorno a batterie standard e intercambiabili: una sfida logistica, finanziaria e progettuale

Mancano i dati per stabilire se ciò sia basti a garantire il ritorno economico dell’investimento. Di sicuro i costi sono elevati. Le nuove stazioni automatiche di scambio sono prodotte direttamente da Nio in tre stabilimenti dedicati. Sono abbastanza ingombranti (più o meno come un distributore di carburante) eppure possono stoccare solo 23 pacchi batteria di due diverse taglie al massimo. Quindi vanno rifornite più e più volte al giorno da un impianto centralizzato di stoccaggio e ricarica che serve più stazioni e deve movimentare centinaia e centinaia di batterie al giorno.

La sfida logistica è immensa, l’immobilizzo di capitali anche. Un costruttore da solo difficilmente può affrontarla e vincerla nel lungo termine. Nio infatti ha stretto accordi con altri gruppi come Geely, Chery e GAC per condividere l’impresa. Però la precondizione è che i pacchi batteria dei loro modelli siano standardizzati e intercambiabili. E con essi, il sistema di gestione, le connessioni e il software di dialogo con la vettura. Abilitare il battery swap, insomma, significa standardizzare i 50% di un veicolo e condizionare pesantemente la progettazione della parte rimanente. E’ un pesante vincolo per i costruttori.

Ma durante un incontro con la stampa, il 12 dicembre scorso, il CEO di Nio William Li si è spinto ad ipotizzare un’alleanza che rappresenterebbe una svolta epocale nella storia delle mobilità elettrica: «Ci sono maggiori possibilità di cooperazione con CATL nella standardizzazione della sostituzione delle batterie». CATL è già uno dei fornitori di NIO.

Con standard comuni per tutti i costruttori di batterie e tutti i carmaker si riproporrebbe così per i veicoli lo stesso schema ormai consolidato per la piccola elettronica di consumo dove le due filiere sono sostanzialmente separate.

CATL mette in fila 6 brand, 10 modelli e due standard

Quasi in contemporanea, il 18 dicembre, anche Contemporary Amperex Technology (CATL) ha svelato i suoi piani di battery swap. Il numero uno mondiale delle batterie ha presentato il suo sistema di scambio Choco-SEB (Swapping Electric Block). Prevede di costruire 1.000 stazioni di scambio nel 2025 e 10.000 stazioni a medio termine.

L’obiettivo finale è di 30.000 stazioni di scambio in tutta la Cina. Sembrano tante. Ma in un Paese grande trenta volte l’Italia e oltre 20 volte più popoloso, la diffusione non sarebbe certo capillare. CATL ha svelato tuttavia che già sei importanti marchi auto cinesi collaborano con il suo standard. Tra questi pesi massimi come SGMW, Changan, FAW, GAC e BAIC. Dieci modelli di questi marchi inizieranno la produzione di massa tra il 2025 e il 2026 e forniranno il supporto Choco-SEB. Tra questi Wuling Bingo o GAC Aion S.

«In qualità di leader di mercato, uniremo le mani con i nostri partner per creare un ecosistema solido per raggiungere scoperte innovative» ha detto il fondatore e presidente di CATL, Robin Zeng, durante la conferenza stampa. Le sue nuove stazioni consentiranno di sostituire le batterie in 100 secondi. Potenzialmente, ognuna potrebbe sostituire più di 800 batterie al giorno.

Due taglie, a noleggio per 14 centesimi di dollari a km. Il business collaterale? Lo stoccaggio di energia per la rete

In passato, con il precedente progetto EVOGO, CATL puntava a standardizzare pacchi batterie modulari, da sostituire anche solo parzialmente nelle stazioni di battery swap.

Nel nuovo progetto SEB “Chocolate” i pacchi batteria sono un’unità singola, progettata per integrarsi nell’autovettura. «La cosa più importante è la standardizzazione delle dimensioni della batteria» ha detto Zeng. CATL offre due tipologie di Choco-SEB. Il pacchetto #20 è progettato per modelli piccoli e hatchback, mentre il #25 è dedicato a veicoli di classe superiore. Entrambi i pacchetti saranno disponibili nelle opzioni chimiche LFP o NMC.

-Il pacchetto LFP #20, con una capacità fino a 42 kWh, offre un’autonomia di guida CLTC (lo standard cinese, più generoso da quello WLTP) fino a 400 km. Il pacchetto #20 NMC, con una capacità fino a 52 kWh, può fornire un’autonomia fino a 500 km.

-Quello LFP #25, con una capacità di 56 kWh, può percorrere fino a 500 km, mentre l’opzione NMC, con una capacità di 70 kWh, offre un’autonomia fino a 600 km.

Le batterie non saranno più di proprietà, e questo ridurrà drasticamente il costo iniziale d’acquisto dell’autovettura. Ma il noleggio comporterà un costo al km stimato in 14 centesimi di dollaro al km, da aggiungere al costo puro dell’energia.

Agli utenti, infatti, le batterie Choco-SEB più piccole saranno offerte in abbonamento a un prezzo di partenza di 51 dollari al mese fino a 3.000 km di percorrenza, o con percorrenza illimitata a partire da 65 dollari. Quelle più capaci, rispettivamente a 69 e 82 dollari.

Per CATL si profilerà anche un business collaterale legato allo stoccaggio di energia. Punta infatti a gestire 33,6 milioni di kWh di accumulo di energia nelle stazioni di scambio, e 1,12 miliardi di kWh di accumulo all’interno dei veicoli. Tutta questa capacità sarà integrata alla rete in un sistema B2G (batteria alla rete), che consente all’energia immagazzinata nelle batterie dei veicoli elettrici di essere rimandata alla rete elettrica quando necessario.

I pro e i contro. In Cina arriverà al 10% del mercato

Visti i vantaggi (rapidità di rifornimento, ricariche programmate e ottimali, costo iniziale più basso della vettura, stoccaggio di energia a supporto della rete, economie di scala nella produzione, aggiornamento e riciclo industrializzati) e gli svantaggi (scarsa capillarità delle stazioni, elevati costi di investimento, logistica complessa, vincoli progettuali per i carmaker) gli analisti ritengono che il battery swap potrà affermarsi come un’ integrazione alle soluzioni tradizionali di ricarica – domestica e fast – ma non la sola.

Potrà affermarsi soprattutto nelle aree ad alto traffico e per le flotte commerciali, le autovetture ride-hailing, i taxi e i camion pesanti, dove è essenziale ridurre al minimo i tempi di fermo e disporre di pacchi batteria più affidabili.

Quindi la diffusione in Cina potrà aggirarsi attorno al 10% entro il 2030. Sarà più lenta in Europa e in America dove manca la regia di un governo centrale con pieni poteri e dove l’eccessiva standardizzazione di componenti chiave sarà osteggiata da costruttori più legati alla propria identità aziendale.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –