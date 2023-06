Scelgono gli alfisti il nome dell’Alfa EV

Scelgono gli alfisti il nome della prima Alfa EV, un piccolo Suv che sta nascendo sulla base tecnica della Jeep Avenger e sarà sul mercato l’anno prossimo.

È un piccolo Suv, internamente chiamato “kid”

Stellantis è certa che esista ancora un “legame viscerale” che lega l’Alfa Romeo alla propria comunità di appassionati. Ecco perché, attraverso i canali social ufficiali, “chiama ancora una volta all’azione gli Alfisti. Chiedendo loro come si chiamerà la prossima vettura del Biscione“. Il comunicato spiega non ci sono più segreti sul segmento che andrà ad occupare il progetto che internamente il team Alfa Romeo è solito chiamare “Kid”. Kid, che in inglese significa “bambino”, sta appunto ad indicare che la prossima Alfa Romeo sarà uno Sport Urban Vehicle. Il “piccolo”della gamma che andrà a completare una proposta composta dalla berlina Giulia, dal SUV Stelvio e dal SUV Compatto Tonale. Con un “DNA Sportivo per essere protagonista nel contesto Urbano”. Insomma: una versione più performante della Avenger.

Scelgono gli alfisti, già scartato il nome Brennero

La nota conferma che “il nuovo modello Alfa Romeo debutterà nella prima metà del 2024, ma se ne fa già un gran parlare. E molti sono gli esercizi di stile che abili designers dell’auto provano ad ipotizzare sul web. Per coinvolgere da subito la sua comunità, il marchio si rivolge loro chiedendo come si immaginano come si chiamerà la prossima Alfa Romeo“. Dopo Stelvio e Tonale, era circolata la voce che il nuovo, piccolo Suv si sarebbe potuto chiamare Brennero. “Tranquilli, già più volte il tanto ipotizzato Brennero è stato smentito dai vertici Alfa Romeo”, taglia cortili comunicato. “Ciò indica un cambio di direzione nella strategia di comunicazione? Quale sarà il prossimo nome dello Sport Urban Vehicle Alfa Romeo? Dì la tua sui canali social ufficiali del marchio“. Se un po’ siete rimasti alfisti dentro e la fantasia non vi manca, fatevi avanti…

Jeep Avenger, guarda il video-test di Paolo Mariano



