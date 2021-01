Scelgo Tesla Model 3 o la Volkswagen ID.3? È il quesito che ci ha posto Matteo via Facebook, dopo aver letto che ormai sono tra le auto più vendute in Europa.

Scelgo Tesla o Volkswagen? Il dubbio di Matteo

“Ho letto che Volkswagen ID.3 e Tesla Model 3 ormai sono tra le auto più vendute in Europa in assoluto. Esattamente due modelli su cui sono indeciso per il mio prossimo passaggio all’elettrico. Amici di Vaielettrico.it, consigli“? Matteo

Risponde Paolo Mariano. Scelgo Tesla Model 3 SR Plus o Volkswagen ID.3 Tour? Il recente abbassamento del listino Tesla ha portato al di sotto della soglia di 61.000 euro tutte le versioni di Model 3. Ora persino la più costosa Performance (60.990 euro) può beneficiare dell’incentivo statale di 6.000 euro (senza rottamazione) o 10.000 euro (con rottamazione).

Questo porta il modello di attacco della gamma, Model 3 Standard Range Plus (listino 47.990 euro) a essere un potenziale concorrente di Volkswagen ID.3. In particolare nella versione Tour con batteria da 77 kWh netti (listino 48.900 euro). Sulla carta sono auto di categorie diverse, ma nell’elettrico anche questi schemi stanno cadendo.

Scelgo Tesla o VW? Rottamando siamo sui 37-38 mila

Model 3 SR Plus può quindi arrivare a costare, in caso di rottamazione e al netto dell’incentivo statale (comprensivo di sconto della casa), 37.550 euro, o persino meno in caso di incentivi provinciali. Vokswagen ID.3 Tour, al netto di incentivi e sconti, sempre senza considerare eventuali incentivi provinciali, si attesta su un prezzo di 38.800 euro. 448 km di autonomia nel ciclo WLTP, 225 km/h di velocità massima e uno 0-100 km/h in 5,6″ per Tesla Model 3. E 541 km di autonomia WLTP, 160 km/h di velocità massima e uno 0-100 km/h in 7,9″ per ID.3. Si tratta di due auto molto diverse: 4.694 mm di lunghezza x 1.849 mm di larghezza x 1.443 mm di altezza per Tesla e 4.261-1.809-1.568 mm per ID.3. Un profilo basso e lungo per Tesla e forme quasi da monovolume per ID.3.

Quale scegliere? È anche una questione di carattere…

Entrambe a trazione posteriore, ma con caratteri decisamente opposti. Tesla Model 3 più votata alle prestazioni pure, VW ID.3 più attenta ad ergonomia, abitabilità e precisione degli assemblaggi e delle verniciature. Model 3 monta una batteria da 50 kWh (utilizzabili 47,5 kWh) ed è accreditata di un consumo di 106 Wh/km nel ciclo WLTP. ID.3 monta una batteria da 82 kWh (utilizzabili 77 kWh) per un consumo di 140 Wh/km. Decisamente più efficiente quindi Model 3 in termini di consumi, per lo meno sulla carta, grazie anche a un peso di “soli” 1611 kg contro i ben 1934 kg di ID.3. Che per questo motivo rinuncia al quinto posto a sedere ed è omologata per sole 4 persone.

Le dotazioni: pompa di calore, infotainment…

Model 3 SR Plus dispone di serie della pompa di calore, mentre su ID.3 questa è disponibile solo come optional. Sedili anteriori riscaldati con movimento elettrico per Tesla e solo riscaldati per Volkswagen. Interfaccia di infotainment avanzata con schermo touch da 15 pollici e impianto audio premium con 12 altoparlanti per Model 3 e schermo touch da 10 pollici e impianto audio standard senza lode e senza infamia per ID.3.

Dalla sua Tesla dispone di un sistema di infotainment e navigazione senza eguali sul mercato, forte di un’integrazione ineguagliata tra auto e rete di ricarica supercharger. Questa la vera forza di Tesla. Dotazioni caratterizzanti di ID.3 invece sono: gli ottimi fari LED a matrice, in grado di gestire in modo dinamico e con assoluta precisione e rapidità l’illuminazione della strada e l’head up display con realtà aumentata, validissimo supporto per una guida più sicura. Per entrambe le auto un eccellente sistema di guida assistita di livello 2.

Quindi, quale scegliere? Dipende dalle tue esigenze

Model 3 SR Plus è l’auto da scegliere se desideriamo un’auto dall’autonomia media, estremamente efficiente nei consumi e con prestazioni da quasi sportiva. Utile a trasportare agevolmente 5 persone e i loro bagagli. Possiamo convivere con qualche sbavatura in fase di assemblaggio (disallineamenti delle portiere, accoppiamenti mal riusciti e qualche difetto di verniciatura)? Vogliamo toglierci qualche soddisfazione di più in termini prestazionali? Tesla Model 3 è la nostra auto. Nel caso in cui invece percorriamo spesso lunghe tratte autostradali e desideriamo limitare al massimo le soste (o evitarle del tutto) ID.3 Tour consente di percorrere anche fino a 350 km senza necessità di ricarica. Se l’assenza del quinto posto a sedere per noi non è un limite. E non cerchiamo la prestazione assoluta ma guardiamo con occhio critico alla realizzazione della carrozzeria, la nostra scelta dovrebbe probabilmente essere ID.3.

Ma considera bene anche i tempi di ricarica ultra-fast

La ID.3 si ricarica fino a 125 kW presso le colonnine ultra fast, recuperando fino a 115 km di autonomia autostradale in poco più di 10 minuti. Ma le ricariche ultra fast, per quanto la rete Ionity stia crescendo, non hanno ancora il livello di capillarità dei Supercharger. Tesla invece, presso i Supercharger della diffusa rete proprietaria, recupera fino a 100 km di autonomia autostradale in poco meno di 10 minuti. Ovviamente, per un raffronto coerente sui tempi di ricarica ultrarapida, sarebbe necessario analizzare le rispettive curve di ricarica e l’efficienza dei rispettivi sistemi di climatizzazione. Ad esempio al momento ID.3 non permette la preclimatizzazione del pacco batteria. Cosa che invece è gestita dall’elettronica di bordo di Model 3.